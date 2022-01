Air France započeo s vrlo neobičnom naplatom, evo o čemu se radi

Francuski zračni prijevoznik Air France počeo je putnicima naplaćivati ​​premiju za održivo zrakoplovno gorivo.

Istodobno, omogućit će putnicima dodatne dobrovoljne priloge za smanjenje ugljičnog otiska. Prema novom zakonu, najmanje jedan posto održivog goriva mora se koristiti za punjenje zrakoplovnog goriva u Francuskoj od 1. siječnja.

Za pokriće dodatnih troškova koji proizlaze iz ove obveze, u cijenu svake prodane karte bit će uključena doplata, koja će se kretati od jednog do četiri eura u ekonomskoj klasi te od 1,5 do 12 eura u poslovnoj klasi, ovisno o duljini leta.

Iz tvrtke su objasnili da su od 2005. do 2019. godine smanjili emisiju ugljičnog dioksida za šest posto, iako su povećali obujam prometa. Željeli bi smanjiti emisije za još 15% do 2030. u odnosu na 2005., a do 2050. žele postići neto nultu emisiju ulaganjem u modernu, učinkovitiju flotu zrakoplova i ekološki prihvatljiva goriva.

Nizozemski KLM koji je partner Air Francea uvest će istu praksu na nekim zračnim linijama.