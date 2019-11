Agencije ne očekuju smanjenje ni otkaze rezervacija za termine zimskih školskih praznika

Putničke agencije ne bilježe smanjenje ni otkazivanje rezervacija za zimske odmore u terminima školskih zimskih praznika u siječnju 2020., te vjeruju da toga neće ni biti zbog moguće nadoknade školskih sati u terminima tih praznika, ističu iz Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA)

Za više od 60 posto škola u Hrvatskoj zimski odmor u školskoj godini 2019./2020., a prema odlukama njihovih osnivača, trajat će od 23. prosinca 2019. do 10. siječnja 2020., s time da nastava počinje 13. siječnja 2020.

Kako su ove godine mogli birati, oko 30 posto škola odabralo je drugi model praznika, među kojima su i one u Istarskoj županiji, koje će zimski odmor imati u dva dijela. Pritom, prvi dio traje od 23. prosinca 2019. do do 3. siječnja 2020., s time da im nastava počinje 7. siječnja 2020., dok bi drugi dio zimskoga odmora učenici imali od 24. veljače do 28. veljače 2020., odnosno na nastavu će 2. ožujka 2020. godine.