Zašto kasni novi Golf? Kolaju različite teorije o legendarnom modelu

Omiljeni model kompaktne klase u Hrvata, nagađa se, izaći će na tržište tek početkom sljedeće godine

Ne čudi podatak o padu prodaje sedme generacije jer je ona na tržištu još od 2012. i odavno se očekuje nova generacija omiljenog modela, ne samo kod nas u Hrvatskoj. Nova generacija ne bi se trebala puno razlikovati od prethodne, ali su linije karoserije oštrije. No puno je drugih, možda i bitnijih detalja – unutar kabine. Još nema službenih fotografija osme generacije, no 'špijunske' fotografije već su preplavile internet.

Volkswagen Golf najprodavaniji je automobil u Europi prošle godine, prema JATO Dynamicsu, specijaliziranom za istraživanje tržišta. A prodaja aktualnog modela sedme generacije pala je 10 posto, odnosno prodana su ukupno 415.782 komada. Za razliku od 'običnog' Golfa, prodaja električne verzije, e-Golfa, narasla je čak 38 posto, na 29.972 komada. No očekuje se da će ipak biti obustavljena proizvodnja tog modela jer Volkswagen prelazi na novu strategiju i iskoristit će svoju novu modularnu električnu platformu MEB za novi ID. hatchback model veličine Golfa.

No, sudeći prema njemačkom Bildu, nova generacija neće biti predstavljena ove jeseni na autosalonu u Frankfurtu, već će se fokusirati na spomenuti potpuno elektrificirani ID. model kategorije Golfa. VW će opremiti Golf potpuno digitalnim kokpitom s funkcijama, kao što je trajna povezanost, kako bi kompaktni automobil postao atraktivniji i jer sve više kupaca prelazi na crossovere ili premium hatchbacke kao što su to Mercedes-Benz A klase i BMW 1. No napredna tehnologija uzrokuje tehničke greške, tako da je lansiranje Golfa osme generacije odgođeno, kažu izvori iz uprave. VW je rekao da postoje neki tehnički problemi koje je potrebno ispraviti u novom Golfu zbog napredne prirode njegove tehnologije, ali je proizvođač automobila zanijekao da kasne zbog propusta.

Osma generacija 'tradicionalnog' Golfa imat će svoju premijeru na posebnom događanju 'kako bi osmoj generaciji Golfa dao ekskluzivnost koju zaslužuje'. Izjavio je to Jürgen Stackmann, voditelj prodaje i marketinga marke VW za Automotive News Europe. Odgoda izlaska na tržište je razumna jer uoči Božića i nije dobar tajming za takvu vrstu kupnje. Stackmann je rekao i da to nema nikakve veze s proizvodnjom, već da je to odluka ljudi zaduženih za prodaju i da je pravo vrijeme za izlazak na tržište početak sljedeće godine.

U siječnju je Karlheinz Hell, šef kompaktnih automobila VW-a, rekao da će novi Golf 'ući u eru potpuno povezanih vozila' proširenim autonomnim funkcijama vožnje. 'Na njemu će biti više softvera nego prije. Uvijek će biti online, a digitalni kokpit i sustavi pomoći bit će mjerilo u smislu povezanosti i sigurnosti', rekao je Hell.

Bez obzira na sve špekulacije, mi ćemo s nestrpljenjem čekati izlazak nove generacije legendarnog modela.