Volkswagen srušio rekord Pikes Peaka za nevjerojatnih 16 sekundi

Rekordi su tu da ih se ruši, no u Volkswagenu se, kad je Pikes Peak u pitanju, nisu bili spremni zadovoljiti tek pokojom desetinkom vremena razlike

Francuz je do vrha Pikes Peaka stigao za 8:13,878, te se činilo kako nitko neće tako skoro biti brži.

7:57,148! To je prvo vrijeme ispod osam minuta na Pikes Peaku te rezultat za čak 16 sekundi bolji od Loebovog. Rezultat bi bio i bolji da su Dumasa poslužile vremenske prilike, no to samo znači da se Volkswagen ima čemu radovati iduće godine.

Čestitke Volkswagenu, a nadamo se da će Nijemci ovo električno čudovište poslati i na Nürburgring kako bi na još učinkovitiji način pokazali da je budućnost utrkivanja uistinu - električna.