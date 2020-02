[VIDEO] Prikolica za veći domet električnih automobila? Ovo bi moglo biti prijelazno rješenje za duga putovanja

EP Tender kaže da su u pregovorima s francuskim proizvođačima automobila Renaultom i PSA-om kako bi se tvornički ugradile na električni automobil potrebne priključne vučne poluge i priključci

Mnogi današnji vozači ekološki su osvješteni i namjeravaju, prije ili kasnije, kupiti potpuno električni automobil nulte emisije CO2 no još uvijek su suočeni s relativno ograničenim dometom vožnje bez ponovnog punjenja strujom. Neki proizvođači električnih automobila nude i 'extended range' (prošireni domet) bateriju većeg kapaciteta, poput Tesle. Ali to ima i svoju cijenu, pa potencijalni budući vlasnici još uvijek razmišljaju što im je isplativije; kupiti veći kapacitet baterije ili češće ići na punionicu.

EP Tender je nazvan po malim plovilima koja opslužuju velike brodove. Tvrtka želi pronaći lokacije na kojima bi mogli spremiti takve prikolice s dodatnom baterijom za iznajmljivanje na glavnim cestovnim rutama kojima se kreću automobili na svojim rutama u periodu velikih prazničnih migracija putnika. Vozači električnih vozila na tim bi se mjestima mogli zaustaviti, pričekati da se prikolica autonomno prikvači za stražnji dio automobila, a zatim iskoristiti pogodnost produženog dometa s dodatnih 60 kilovat-sati baterijske snage (trenutno proizvođač omogućuje snagu od 36,5 kWh, a puni potencijl bi trebao biti moguć u sljedećih 5 godina) kako bi ih odveli do odredišta ili do sljedeće lokacije s prikolicom za iznajmljivanje.

Hugo Basset, iz tima za istraživanje podataka i inženjer simulacije, nedavno je izjavio: 'Naši klijenti još uvijek koriste verziju motora sa izgaranjem, ali mi to ne razvijamo jer imamo puno veći pristup tenderu za baterije. Baterije su mnogo napredovale.'

Tu postoji još jedan problem, a radi se o tome da trenutno mnogi potpuno električni automobili nisu homologirani za vuču prikolica, ali EP Tender kaže da će se to promijeniti od 2022. Do tada se mogu na električnim vozilima ugrađivati dodatno potrebne priključne vučne poluge i priključci za cijenu od 600 eura.

Renault je bio pionir u potrazi za rješavanjem problema dugog punjenja kada je 2008. surađivao s izraelskim Better Placeom na uvođenju zamjenskih baterija u svoje električne automobile, počevši od modela Fluence limuzine. No ovaj pokušaj je propao, a tvrtka Better Place je prestala postojati. Prikolica s dodatnom baterijom nosi mnogo manje rizika, a Basset kaže: 'Kao prvo, ne trošimo milijune na stanice za zamjenu baterija'.