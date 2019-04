Uravnotežen, ali ekstreman: Nissan je sportsku jurilicu spustio na normalnu cestu. Jako uspješno

Nissanovi inženjeri kod modela modela GT-R NISMO odlučili su se za tehnologiju koja je dokazana na utrkama i učinili su je pristupačnom i udobnom za vozače svih razina vozačkih vještina

U ovo predelektrično doba pravi dašak osvježenja stigao je od japanskog proizvođača Nissana. Na autosalonu u New Yorku ovih dana predstavljeno je najnovije izdanje njihova najsportskijeg cestovnog modela GT-R NISMO (2020) s nadogradnjama inspiriranim trkaćim automobilima i poboljšanjima u tuningu koja maksimiziraju njegove performanse. Oznaka Nismo inače je skraćenica od Nissan Motorsport i predstavlja odjel koji se bavi tuningom, motorsportom i performansama unutar samog brenda Nissan. Odjel je osnovan prije 35 godina, 1984., kad su se ujedinila dva motorsport odjela. Dugačka je lista natjecanja na kojima je ovaj japanski proizvođač sudjelovao sa svojim modelima; od '24 sata Le Mansa', '24 sata Daytone' pa sve do 'Blancpain GT Serije'. Ono što je još posebnije jest činjenica da je Nissan u New Yorku proslavio 50 godina svog GT-R naslijeđa.