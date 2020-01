Toyota najavila GR Supru s 2,0-litrenim turbo-motorom; Evo najvažnijih detalja

Godinu dana nakon svjetskog predstavljanja modela GR Supra u Detroitu, Toyota objavljuje detalje o prvom proširenju svoje ponude sportskih automobila s uvođenjem novog 2,0-litrenog turbo-motora

Laganiji, kompaktniji motor, smanjuje ukupnu težinu automobila do 100 kg, poboljšavajući inercijske karakteristike automobila i pružajući savršenu ravnotežu između prednjeg i stražnjeg dijela automobila u omjeru 50:50. Početak europske prodaje zakazan za ožujak 2020. godine

Novi 2,0-litreni turbo motor

Novi 2,0-litreni motor je redni četverocilindrični agregat s jednim twin-scroll turbopunjačem i povezan s 8-stupanjskim ZF automatskim mjenjačem. Pruža istinske performanse sportskog automobila i korisno iskustvo za vozača: maksimalna snaga je 258 KS (190 kW), a najveći okretni moment je mišićavih 400 Nm, omogućavajući ubrzanje iz mirovanja do 100 km/h u samo 5,2 sekundi i maksimalnu (regulirana) brzinu od 250 km/h. Emisija CO2 iznosi od 135 do 144 g/km (NEDC korelirane brojke), odnosno 156 do 172 g/km (WLTP podaci).

Dinamičke prednosti

Manja veličina i smanjena težina novog motora donose specifične dinamičke prednosti za GR Supru. Što se tiče ulaznog modela, automobil je 100 kg lakši od sestrinskog 3,0-litrenog modela. Budući da je motor kompaktniji, smješten je bliže središnjem dijelu vozila, što pomaže u postizanju idealne ravnoteže mase 50:50 sprijeda-straga. To pridonosi reaktivnosti automobila, okretnosti i pouzdanosti pri upravljanju.