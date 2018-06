Tko kaže da u Hrvatskoj nedostaje dobrih terenskih radnika?

Danas je lakše nego ikad prije pronaći automobil po vlastitoj mjeri. Vozilo koje će ispuniti sve naše želje i potrebe, a ako tražimo radnika, pouzdanog pomoćnika koji će nam pružiti ruku u obavljanju najtežih zadaća - ne treba gledati dalje od pick-upova. Pogotovo kada ih možemo kupiti s potpunim odbitkom PDV-a

Svako vozilo ima limite, no te granice su dovedene do krajnosti kad su u pitanju kamioneti. Strateški ojačana šasija s karoserijom na okviru (body on frame), te pogonski sklop usklađen za povlačenje i nošenje najvećeg mogućeg tereta, trebali bi se pobrinuti za to i da sami ostanete iznenađeni lakoćom kojom je i naizgled nemoguć zadatak obavljen u najkraćem mogućem roku.

Avanturistički duh