Tata Nexon EV: Mali električni gradski SUV s dometom od preko 300 km

Nije izvjesno, barem zasad, da će Nexon EV stići dalje od domaćeg i općenito azijskog tržišta, ali poznato je da je njegova cijena u Indiji samo 17.800 Eura

Što se tiče njegovog električnog pogona riječ je o jednom elektromotoru snage 129 KS, uz najveći okretni moment od 245 Nm. Ubrzanje od 0 do 100 km/h mu je 9,9 sekundi, no proizvođač ne navodi koja mu je krajnja brzina, ali je poznato da mu je pogon samo na prednja dva kotača. Potpomognuto vrhunskom tehnologijom Ziptron, prema proizvođaču, ovo vozilo obećava 'zippy' performanse, ARAI certificirani domet u dužini od '300 plus' kilometara s jednim punjenjem, učinkovit visokonaponski 320-voltni sustav, bateriju od 30,2 kWh smještenu u podnici, mogućnost brzog punjenja, on-board punjač od 3,3 kW AC, produljeni vijek trajanja baterije i vodeće sigurnosne značajke. Proizvođač Tata otkriva da za brzo punjenje od 0 do 80 posto kapaciteta baterija treba 60 minuta, a od 20 do 100 posto napunjenosti baterije 8 sati na bilo kojem 15-ampernom punjaču.