Posljednja testiranja novog Defendera u pješčanim dinama

Mnogobrojne svjetske humanitarne organizacije koriste terence već dugi niz godina i upravo je korištenje pravih off-road vozila ključno za njihovu efikasnost na često nepristupačnom terenu

Mnogi zaljubljenici pravih off-road terenaca s nestrpljenjem očekuju svjetsku prezentaciju nove generacije L and Rover Defendera , koja će se dogoditi 10. rujna na autosalonu u Frankfurtu ove jeseni. Iz Jaguar Land Rovera nam već mjesecima dolaze informacije kako će upravo novi Defender biti jedno od najsposobnijih terenskih vozila, a sudeći prema izvještajima s terena čini se da bi to moglo biti sasvim točno.

Već smo najavili kako će Defender nove generacije biti posve drugačiji od onoga na što smo navikli od ovog legendarnog terenca, a tri izvedbe koje se očekuju biti će označene kao modeli 90, 110 i 130 . Vidjeli smo već izvještaje s testiranja u afričkom okruženju u Borana Conservancyju u Keniji, s cestovnih testiranja u Nürburgringu u Njemačkoj, testiranja u blatnim uvjetima britanskog Eastnora, sa stjenovitih staza Moaba u američkom Utahu, no sada imamo i prve informacije kako se novi Defender (model 110) ponaša na pustinjskim pješčanim dinama u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ilir Caushaj, voditelj IFRC-ovog tima za globalnu flotu i logistiku, tom je prilikom izjavio: 'Crveni križ podržava milijune ljudi u krizi svake godine, radeći u gotovo svim zemljama svijeta. Mi djelujemo na nekim od najteže dostupnih mjesta na zemlji, često radeći na vrlo teškim terenima, tako da se naši timovi moraju moći nositi sa svime. Zato smo ponosni što smo partneri s Land Roverom od 1954. godine i što smo testirali njihov novi Defender, jer nam zajedno pomažu da dođemo do ranjivih zajednica u krizi, bez obzira na to o kome se radi i gdjegod to u svijetu bilo.'

Stručnjaci flote IFRC-a testirali su Defender u mekom pijesku u pustinjskim pješčanim dinama, gdje se prototipni model suočio sa svim tipovima terenskih uvjeta koje karakteriziraju ovu regiju. Iduće odredište, po temperaturama višim od 40 stupnjeva Celzija, bila je slavna zavojita cesta Jebel Jais.