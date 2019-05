Perfekcija na sva četiri kotača: Upoznajte potpuno novi Subaru Levorg

Levorg svojim niskim težištem, simetričnim rasporedom motora i pogona na sva četiri kotača pruža užitak čak i ako niste ljubitelj sportske vožnje, ili marke Subaru

Subaru Levorg je uzašao na svjetsko tržište još 2014. godine, a samo najvećim zaljubljenicima u Subaruove modele bilo je ime Levorg posve jasno; ono je nastalo iz složenice LEgacy, reVOlution and touRinG. Isprva, ime je teško ulazilo u uši, no s odmakom od nekoliko godina Levorg je postalo sasvim dobro prihvaćeno ime. Zanimljiva je i činjenica da je dostupna samo karavanska izvedba, a limuzinska izvedba nikada nije niti bila u planu japanskog proizvođača. Njegove su dimenzije sasvim pristojne; 4690 mm dužine, 1485 mm visine, te 1780 mm širine.