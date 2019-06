Novi crossover Kije će se zvati XCeed! Znamo i datum premijere

Ovaj urbani crossover bi trebao privući mlađu urbanu generaciju svojim sportskim dizajnom i ponašanjem u vožnji

Budući da je Kia Ceed izgrađena na platformi Hyundaija i30, novi XCeed vjerojatno neće imati pogon na sva četiri kotača zato jer to tehnička osnova ne omogućuje. Usprkos off-road izgledu XCeed će najverojatnije imati samo pogon na prednjim kotačima. Raspon motora vjerojatno će biti isti kao i kod sportskog karavana Ceed. To znači, benzinski motor s tri i četiri cilindra od 100 do 140 KS. Top model mogao bi dobiti motor od 204 KS od modela Ceed GT. Za one vozače koji više preferiraju dizelske motore imati će na izbor najvjerojatnije motore snage 115 ili 136 KS.

Novi će se model najvjerojatnije stići u trgovačku mrežu krajem 2019.