Koliko je pouzdan vaš automobil? Razmjena dosad nedostupnih podataka mogla bi vam sačuvati glavu!

Jedna tvrtka prikuplja podatke o istim komponentama vanjskih dobavljača koje koristi više proizvođača automobila, pa je sada moguća razmjena podataka

Svi svjetski proizvođači ne sklapaju svoje automobile isključivo od komponenti koje su sami izradili. Da spomenemo samo neke od najčešćih: gume, akumulatori, stakla, plastični dijelovi, elektroničke komponente, sustav brisača, mjenjači... Lista je podugačka i vječito je pitanje koliko onda zapravo sam proizvođač ugradi vlastitih dijelova u svoj automobil.

Jesu li proizvođači automobila svjesni toga da im neki dijelovi imaju kraći vijek trajanja od onoga što su planirali? Mnoge komponente koje su nabavili od drugih dobavljača imaju tendenciju da se kvare u nekom postotku. Tada proizvođač automobila kao cjelovitog sklopa može samo voditi statistiku o učestalosti kvarova pojedinih komponenti. Nažalost, kad vam se u vožnji bez ikakvog razloga aktivira sustav zračnih jastuka, posljedice mogu biti pogubne. Proizvođač automobila je kriv za to, iako uopće nije proizveo tu komponentu. No ugrađena je u njegov model. Tako, primjerice, General Motors zna sve kada je riječ o njihovim reklamacijama u garantnom roku, a Toyota sve o svojim. To je priroda vlasničkih podataka, o kojoj se govori otkako je autoindustrije.