Isprobali smo Jaguar I-Pace i provjerili zašto je ovo europski i svjetski auto godine

Dizajner I-Pacea, škotski dizajner Ian Callum napravio je odličan posao, pogotovo ako se zna da je od samog početka I-Pace bio dizajniran kao isključivo električno vozilo. Njegove vozne osobine su briljantne!

Nakon što smo u lipnju prvi puta vozili Jaguar I-Pace, imali smo ovaj poseban automobil na dužem testu u kojem smo detaljnije mogli ocijeniti zašto je baš upravo I-Pace proglašen europskim i svjetskim automobilom godine 2019. Prije svega treba reći da je naš testni model najvišeg nivoa opreme HSE, uz dodatnu opremu.

U europskim okvirima Jaguar I-Pace je bio ocjenjivan u nekoliko kriterija: dizajn, udobnost, sigurnost, ekonomičnost, upravljivost, performanse, funkcionalnost, zahtjevi po pitanju okoliša, zadovoljstvo vozača, tehničke inovacije i vrijednost za novac te cijena. Po ovim parametrima Jaguar je pobijedio ispred Alpine A110 i Kije Ceed, iako je po bodovima bio izjednačen s drugoplasiranim francuskim automobilom.

U svjetskim okvirima parametri su malo drugačiji, ali se u biti poklapaju u oba izbora. Dakle, kad je riječ o automobilu godine u svijetu ovo su kriteriji: okruženje putnika, performanse, vrijednost, sigurnost, utjecaj na okoliš, značaj na tržištu, emocionalna pojavnost, inovativnost. U ovom izboru I-Pace je glatko pobijedio ispred Audija e-trona i Volva S60/V60.

Prvo što vam upada u oči je svakako njegov vanjski dizajn, koji se doista razlikuje od ostalih automobila, jer njegova silueta je ujedno i uglađena, ali i sportski robusna. Odlikuju ga nizak poklopac motora, krov s poboljšanom aerodinamičnošću i zaobljeno stražnje staklo. Prednji kraj je u savršenom kontrastu s njegovim kockastim stražnjim dijelom koji doprinosi smanjenju koeficijenta otpora zraka na samo 0,29 Cd. Prednja maska, iako ona kod električnih automobila ona nema tradicionalnu ulogu hlađenja motora, i dalje je jaguarovski prepoznatljiva. Za optimiziranje ravnoteže između hlađenja i aerodinamike, lopatice Active Vanes u prednjoj masci otvaraju se kada je potrebno hlađenje, a zatvaraju kada je zrak potrebno preusmjeriti kroz integrirani otvor na poklopcu motora, čime se optimizira protok zraka. Upravo taj poklopac na haubi daje jednu karakteristiku više u pogledu sportskog dizajna, i moramo priznati da već dugo nismo naišli na takvo rješenje, a da se ne radi o nekom izuzetnom sportskom superautomobilu. Kvake vrata koje se uvlače u karoseriju su izvrsno rješenje, koje dodatno optimizira aerodinamiku, koja je na ovom automobilu od presudne važnosti. Stražnji kraj je posebna priča, visok je i prilično kockastog oblika, a stražnje staklo na petim vratima je minimizirano do maksimuma, a njegovu površinu natkriljuje i dojmljivi krovni spojler. Stražnja svjetla savršeno se uklapaju u cjelokupni dojam, a difuzori zraka ispod stražnjeg branika nam govore da je riječ o rasnom sportskom dizajnu. Dizajner I-Pacea, škotski dizajner Ian Callum napravio je odličan posao, pogotovo ako se zna da je od samog početka I-Pace bio dizajniran kao isključivo električno vozilo. Njegova dužina je 4682 mm, visina 1565 mm, a međuosovinski razmak 2990 mm, dok je udaljenost od tla 142 mm. Težina vozila je 2208 kilograma. Gume na našem testnom automobilu su bile Goodyear Eagle F1 Asymmetrical 3 dimenzija 245/50 R 20.

Posebna aluminijska struktura za električno vozilo upotrebljava naprednu tehnologiju zakivanja i lijepljenja za laganu te krutu strukturu karoserije. S baterijom, koja je dio strukture vozila, postiže torzijsku krutost od 36 kNm/stupanj. Baterija je postavljena u sredinu između dvije osovine i što je niže moguće, s brtvom između kućišta i podvozja. Ova lokacija omogućuje savršenu raspodjelu težine 50:50 i nisko težište te s naprednim prednjim dvostrukim oscilirajućim ramenima i stražnjom osovinom Integral Link sa zračnim ovjesom i prilagodljivim sustavom Adaptive Dynamics na našem testnom modelu, omogućuje precizno upravljanje i iznimnu udobnost u vožnji. Treba svakako reći i da je I-Pace SUV koji se odlično snalazi i na terenu.

Kad uđete u kabinu biti ćete ugodno iznenađeni dizajnom i kvalitetom materijala, ali oni koji poznaju ovu aristokratsku britansku marku automobila već su na taj nivo navikli. U unutrašnjosti sam raspored svih komponenti optimizira prostor za putnike, dok sofisticirani materijali i iznimna pažnja posvećena detaljima ovo vozilo čine istinskim Jaguarom. Kutijasti dizajn stražnjeg dijela automobila ciljano ide za povećanjem prostora unutar kabine, iako je linija stražnjeg dijela krova ponešto oduzela prostora za glavu viših putnika u stražnjem redu sjedala. Prostor do stropa na prednjim sjedalima je 994 mm, a na stražnjeim sjedalima 961 mm. Straga prostor za noge iznosi 890 mm, a zahvaljujući slobodnom prostoru dobivenom uklanjanjem tunela za smještaj klasičnog mehaničkog kardanskog vratila dostupan je središnji pretinac zapremnine 10,5 litara. Ispod stražnjih sjedala nalaze se pretinci za tablet i prijenosno računalo, dok prtljažnik nudi zapremninu od 656 litara, koja se povećava na 1453 litre kada su sjedala spuštena. Kabina nudi prostor za pet odraslih osoba i njihovu prtljagu, i tu nema dileme.

I-Pace je prvo vozilo iz game Jaguar opremljeno sustavom za informiranje i zabavu Touch Pro Duo s 12,3-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir. Zahvaljujući inovativnoj kombinaciji zaslona osjetljivih na dodir, kapacitivnih senzora i dodirnih fizičkih komandi, Touch Pro Duo intuitivan je za korištenje. Iako će vam trebati malo vremena da shvatite sve njegove funkcije. Novi navigacijski sustav EV procjenjuje topografiju rute do odredišta i uvide iz prethodnih putovanja, uključujući stil vožnje, kako bi izračunao personaliziranu autonomiju i status punjenja s iznimnom točnošću. Napredni sustav koristi tehnologiju Smart Settings, koju pokreću algoritmi umjetne inteligencije, za određivanje omiljenih postavki vozača, a zatim u skladu s time prilagođava postavke vožnje i unutrašnjosti. I-Pace ima i Amazon Alexa Skill. To znači da će vlasnici moći uređaj s podrškom za sustav Alexa pitati za informacije iz aplikacije Jaguar InControl Remote. Primjerice: je li moje vozilo zaključano? Koja je razina napunjenosti baterije? Imam li dovoljno autonomije za put do posla? Kako bi osigurao to da vlasnici uvijek imaju pristup najnovijem softveru za zabavu i informiranje, telematiku i kontrolu razine napunjenosti baterije, I-Pace je prvi Jaguar koji ima imati bežični softver, što osigurava neometana ažuriranja. Ova govorna funkcija doista i funkcionira, što smo se imali i sami priliku uvjeriti kada smo ga testirali.

Što se motorizacije tiče, dva električna motora koja je dizajnirao Jaguar, odlikuju se pogonskim osovinama koje prolaze kroz same motore radi veće kompaktnosti, i po jedan je postavljen na svaku osovinu, nudeći iznimne performanse od 400 KS (294 kW) i 696 Nm, pogon na sva četiri kotača i za sve vrste podloga. Osjetljivost na visoki okretni moment i energetska učinkovitost motora osiguravaju performanse sportskog automobila, a I-Pace postiže brzinu od 100 km/h za samo 4,8 sekundi. A maksimalna brzina je ograničena na 200 km/h. U vožnji I-Pace je impresivan, rekli smo već da je ubrzanje nevjerojatno i trenutno. Pritisnete li papučicu gasa ili možda je bolji izraz – akceleratora, do kraja Jaguar će poskočiti iz mirovanja u trenu baš kao i predatorka velika mačka čije ime nosi. I inače je teško se nositi s električnim automobilima po ovom kriteriju, i poneki put je zabavno vidjeti neki sportski automobil s klasičnim motorom koji poziva na duel, no rijetko koji će takav automobil i pobijediti I-Pacea. Prije svega jer nema klasični mjenjač, pa su prijenosi zastarjeli termin u ovom slučaju, jer je riječ o kontinuiranom i trenutnom prijenosu snage elektromotra na sve kotače. Ako budete imali priliku isprobati I-Pace, ponesite sa sobom i 'veliki paket samokontrole' jer njegove performanse doista pozivaju na oprez i moglo bi vas u nekom trenutku, što bi rekao naš legendarni izbornik Zlatko Dalić – prebaciti! Spomenuli smo 'mjenjač' I-Pacea, i treba reći da naravno nema klasične ručice mjenjača, ali mala zamjerka ide na preobičan dizajn izbornika smjera vožnje, primjereniji je izraz, koji nekako djeluje u neskladu s cjelokupnim dizajnom kabine. Možda je mogao biti i bolje osmišljen, ali bez obzira na sve – funkcionira savršeno!

S najmodernijom litij-ionskom baterijom od 90 kWh, koja ima 432 ćelije, I-Pace ostvaruje autonomiju od 470 km (WLTP ciklus), no ovu ćinjenicu treba uzeti s velikom dozom rezerve. Objasniti ćemo to praktičnim primjerom malo kasnije. Zahvaljujući brzom DC (istosmjerna struja )punjenju (100 kW), vlasnici mogu za samo 40 minuta napuniti bateriju do 80 posto. Punjenjem kod kuće na AC kućnoj utičnici (7 kW) postići će se ista razina napunjenosti u tek nešto više od 10 sati, što je idealno za punjenje preko noći. Niz pametnih tehnologija za poboljšanje autonomije uključuje sustav prethodnog podešavanja baterije: kad je uključen u električnu utičnicu, I-Pace će automatski povećati (ili smanjiti) temperaturu svoje baterije kako bi maksimalno povećao autonomiju prije puta.