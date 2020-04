Teslina električna paleta

Osnovana 2003. kao Tesla Motors, Inc., Tesla je američka tvrtka za proizvodnju električnih vozila i čiste energije sa sjedištem u Palo Altu u Kaliforniji, SAD. Suprotno uvriježenom mišljenju, niti tvorničaru poput Elona Muska ne ide baš sve po planu, jer nailazi na mnoge prepreke u svom poslovanju diljem svijeta. Tesla ima više pogona za proizvodnju i montažu, glavno postrojenje za proizvodnju vozila u tvornici Tesla u Fremontu, Kalifornija; Gigafactory 1 Nevada blizu Renoa, Nevada; Gigafactory 2 New York u Buffalu, New York i Gigafactory 3 Shanghai u Šangaju u Kini. Tesla proizvodi paletu električnih automobila, kao što su Model S, Model 3, Model X i Model Y. Planira proizvoditi i električne modele Roadster, tegljač Semi i pickup Cybertruck. Tesla proizvodi i prodaje Powerwall, Powerpack i Megapack baterije, solarne panele, solarne krovove i još neke povezane proizvode.