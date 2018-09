Možete li pogoditi koliko vrijedi Teslin logo?

Nemali broj proizvođača automobila muku muči s financijama, no ničiji novčani problemi nisu toliko eksponirani kao Teslini

To ih nije spriječilo da se značajno razviju priljevom kapitala izvana, no sad je prvi čovjek Tesle, Elon Musk, obećao kako će do kraja godine kompanija ostvariti profit, te kako im financijske injekcije više neće biti potrebne.

Financijski analitičari skeptični su, posebice nakon što je Tesla ponovno promašila planirani cilj proizvodnje 6.000 primjeraka Modela 3 tjedno.

Automotive News piše kako su se pojedinci čak bacili na računanje vrijednosti imovine koju bi Tesla mogla založiti u svrhu osiguravanja kreditne linije.

U Teslinom vlasništvu obje su tvornice automobila i baterija - Fremont i Gigafactory, no također i logo koji vrijedi milijarde dolara. Tesla ne bi bila prva kompanija koja je založila vlastiti logotip kako bi dobila jeftini kredit s niskom kamatnim stopom. Na ovaj potez odlučio se Ford u jeku krize hipotekarnih kredita.