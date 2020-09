[FOTO/VIDEO] VW ID.3 je stigao: 204 KS snažan elektromotor i domet čak do 550 km

Ovo je Vokswagenovo prvo električno vozilo na MEB platformi koja omogućuje izvrsne performanse, jer osigurava optimalnu raspodjelu težine i dinamično ponašanje vozila u vožnji zahvaljujući stražnjem pogonu

Volkswagen je u Hrvatskoj održao premijeru modela ID.3, svog prvog potpuno električnog vozila koje se temelji na MEB platformi, a nije tajna da se od ovog modela jako puno očekuje. Prvi model iz MEB serije električnih vozila neutralan je u pogledu emisija CO₂, impresionira velikom dinamikom vožnje karakterističnom za električne automobile, potpuno je umrežen te u posebnoj izvedbi modela ID.3 1ST, koja će prvobitno biti dostupna u trima varijantama opreme, omogućuje električne dosege do čak 420 kilometara (WLTP). Svi modeli ID.3 1ST opremljeni su najpopularnijom baterijom koja raspolaže stvarno iskoristivim sadržajem energije od 58 kWh. U serijskoj će verziji u ponudi biti i manja baterija sa sadržajem energije od 45 kWh i dosezima do 330 kilometara te veća baterija sa sadržajem energije od 77 kWh i dosezima do 550 kilometara. Zahvaljujući mogućnosti brzog punjenja bateriju modela ID.3 1ST sa snagom punjenja od 100 kW moguće je napuniti u roku od 30 minuta za doseg od oko 290 kilometara (WLTP) ili 200 km za vožnje autoputom – znatno više nego što je dosad bilo uobičajeno u segmentu kompaktnih vozila.

Sam proizvođač kaže da je osiguran dugi vijek trajanja jer Volkswagen na baterije modela ID.3 daje osam godina odnosno 160.000 kilometara jamstva. ID.3 i vizualno signalizira da je puno više od običnog novog modela. Njegov vizionarski dizajn najavljuje nadaleko vidljivo novo doba električne mobilnosti te istovremeno stvara prostor koji u potpunosti iskorištava prednosti električnog pogona. Kada su u pitanju vanjske dimenzije koje se mogu usporediti s dimenzijama Golfa, unutrašnjost modela ID.3 nudi superioran prostor u klasi. Posebno treba naglasiti njegov jedinstveni omjer uloženog i dobivenog koji je moguć isključivo zahvaljujući dosljednom strateškom usmjerenju marke Volkswagen i s time povezanim ekonomijama razmjera. Prilika za mobilnost neutralnu u pogledu emisija CO₂ ID.3 ne nudi samo potpuno novi koncept vozila već vozačima i suputnicima također nudi priliku za mobilnost koja je neutralna u pogledu emisija CO₂ ako se baterija dosljedno puni 'prirodnom' strujom. Time ID.3 na slikovit način simbolizira novu kulturu poduzeća Volkswagen 'Way To Zero': do 2050. godine cijeli Volkswagen koncern želi postati neutralan u pogledu emisija CO₂. Do 2023. godine samo marka Volkswagen uložit će oko devet milijardi eura u električnu mobilnost te u narednih deset godina proizvesti više od deset milijuna električnih vozila; planirano je više od 20 električnih modela, o čemu smo pisali u više navrata. K tomu Volkswagen koncern već danas preko svog poduzeća Elli Volkswagen nudi prirodnu struju te se angažira oko izgradnje infrastrukture punjenja.

Prvo električno vozilo s novom MEB platformom ID.3 je prvi Volkswagen koji se temelji na novorazvijenoj modularnoj električnoj platformi poznatoj po kratici MEB. Također, svi budući modeli ID. nudit će se isključivo s električnim pogonom. Ovaj je pogon optimiziran u području baterije kako bi se postigli maksimalni dosezi uz najpovoljnije troškove. Konstruktivan pristup, međutim, rezultira i brojnim prednostima u vezi s konstrukcijom odnosno rasporedom pogonskih komponenti i dodatnih agregata te prostorom u unutrašnjosti. Električni pogon modela ID.3 sastoji se od električnog motora integriranog u stražnjoj osovini uključujući elektroniku i mjenjač, zatim kompaktne visokonaponske plosnate baterije smještene u podvozju i dodatnih agregata integriranih u prednjem dijelu vozila kao što je kompresor klima-uređaja ili sklop upravljača.

Elektronika upravlja protokom visokonaponske energije između motora i baterije, pretvarajući pritom istosmjernu struju (DC) pohranjenu u bateriji u izmjeničnu struju (AC) za motor. Istovremeno se istosmjerna strujna mreža od 12 V opskrbljuje niskim naponom pomoću DC/DC pretvarača. Prijenos snage s motora na stražnju osovinu odvija se preko 1-stupanjskog mjenjača. Motor, elektronika i mjenjač čine kompaktnu cjelinu. Položaj akumulatora u podnici vozila pozitivno utječe na neutralne karakteristike upravljanja jer se težište modela ID.3 pomiče prema dolje kao kod trkaćeg automobila. K tomu se model ID.3 odlikuje optimalnom raspodjelom težine između prednje i stražnje osovine. U kombinaciji sa serijskim stražnjim pogonom postižu se vrlo dobre performanse.

Prvi model cijele obitelji ID.3 prvo je vozilo cijele obitelji, a naziv ID. nosit će svi članovi obitelji Volkswagen ID. Njihov je jasan cilj pomoći da se električna mobilnost probije u segmentu vozila za masovno tržište. ID. je simbol inteligentnog dizajna, identiteta i vizionarskih tehnologija. ID. pritom nije kratica za određeni pojam, već štoviše simbolički predstavlja karakteristike koje ova vozila objedinjuju: automatiziranu vožnju bez emisija, intuitivno rukovanje i personalizirano umreženje. Život u skladu s održivošću ID.3 prvo je vozilo marke Volkswagen koje se proizvodi na klimatski neutralan način u čitavom lancu vrijednosti. Život u skladu s održivošću započinje već kod proizvodnje baterije: tako se u proizvodnji ćelija za spremnike struje modela ID.3 isključivo upotrebljava prirodna struja, kao i u proizvodnji komponenti, proizvodnji karoserije, lakirnici te kod montaže modela ID.3 u tvornici Zwickau. Volkswagenova tvornica u Saskoj predstavlja pilot-tvornicu za model ID.3 koja je svoju vanjsku opskrbu strujom već 2017. godine prebacila na struju dobivenu iz obnovljivih izvora energije odnosno hidroelektrana.

Ako se, međutim, u opskrbnom lancu ponekad ipak dogodi da se emisije CO₂ ne mogu izbjeći, tada se one kompenziraju investicijama u projekte iz područja zaštite klime. Tako trgovac isporučuje kupcu model ID.3 koji je neutralan u pogledu emisija CO₂. Kako bi tako ostalo i tijekom faze upotrebe, vozač modela ID.3 može iskoristiti široku ponudu Volkswagenova društva Elli, koja seže od ugovora o prirodnoj struji za dom sve do stanica za punjenje koje su dostupne kod svih 4000 europskih trgovaca i servisnih partnera marke Volkswagen. Ionity, u kojem Volkswagen također ima svoj udio, dodatno planira izgraditi 400 ultra brzih stanica za punjenje duž glavnih europskih prometnica koje će – ako su dostupne u dotičnoj zemlji – osigurati 100 posto regenerativne struje. K tomu Volkswagen s jedne strane radi na konceptima sekundarne upotrebe visokonaponskih baterija u stacionarnim područjima, a s druge strane i na recikliranju u sustavu zatvorene petlje (engl. closed loop recycling) kako bi se osigurala neutralnost u pogledu emisija CO₂ na kraju životnog vijeka vozila. Besplatna struja za ID.3 1ST Putem usluge Volkswagen We Charge kupci modela ID.3 1ST mogu besplatno nabavljati struju za punjenje svojih vozila tijekom jedne godine od datuma registracije do maksimalno 2000 kWh. To vrijedi za sve agregate za punjenje povezane s uslugom We Charge uključujući mrežu Ionity. U Europi je to više od 100.000 stanica za punjenje.

Vizionarski dizajn Zahvaljujući novorazvijenom dizajnu, model ID.3 odmah ćete prepoznati kao vozilo s nultom stopom emisija koje ima potencijal da postane nova automobilska ikona. Njegov inovativni način spajanja dizajna i tehnike svrstava model ID.3 u rang s automobilskim ikonama Bubom i Golfom. On pokazuje dizajn novog doba te svoj prirodni oblik i intuitivno rukovanje spaja s karakterističnim osmijehom marke Volkswagen. Dizajniran za elektrizirajuću budućnost, ovaj model donosi novu kvalitetu dizajna u kompaktnu klasu s besprijekornom estetikom savršenog oblika. Primjer: u skladu sa sloganom 'Svjetlost je krom budućnosti', LED svjetlo upotrebljava se na brojnim mjestima kako bi se naglasio dizajn modela ID.3. Najvažniji signal: ID.3 je u interakciji s čovjekom. Tome odgovaraju jasni, minimalistički stilski elementi, maksimalna preciznost svih komponenti, karizmatičan prednji dio vozila, upečatljivi C stupovi, skladne površine i izrazito ekspresivni kotači sa sportskim naplatcima od lakog metala u veličinama od 18“, 19“ ili 20“, što na prvi pogled obećava potpuno novo iskustvo vožnje.

Prednji dio: pogledaj me u oči Električni automobil ne zahtijeva velike otvore za rashladni zrak, a to mijenja gotovo sve što se tiče dizajna prednjeg dijela. Uz Bubu i Bulli, Volkswagen je automobilska marka čiji originalni dizajn nije zahtijevao prednje otvore za rashladni zrak. Time detalji poput glavnih svjetala preuzimaju važniju ulogu. Na modelu ID.3, nekoć statička glavna svjetla, napravila su mjesto za interaktivna LED matrix glavna svjeta s jačinom osvjetljenja od 750 lumena i regulacijom dugih svjetala (Dynamic Light Assist): preko kamere u vjetrobranskom staklu analiziraju se promet ispred vozila i promet iz suprotnog smjera. Na temelju tih podataka duga se svjetla automatski uključuju pri brzini većoj od 60 km/h i ostaju aktivna, a da pritom ne zasljepljuju promet iz suprotnog smjera. Time se osjetno poboljšava osvjetljenje kolnika i ruba kolnika u sumraku i noću. Dodatna značajka LED matrix glavnih svjetala: kad se vozač približi parkiranom modelu ID.3 1ST, glavna svjetla nakratko će mu 'zatreptati očima' – ljubazno, poput čovjeka.

Silueta: nove proporcije Pogledom na bočnu liniju postaje jasno da se ID.3 odlikuje potpuno novim proporcijama i novim stilskim elementima. Njegovi kratki prevjesi mogu se postići samo uz potpuno električnu platformu. Dugi međuosovinski razmak izdužuje vozilo te mu osigurava snažnu pojavu. Dizajn karakteriziraju visoka preciznost, jasnoća i snaga vizije. Gotovo senzualno, skladne površine siluete ispod karakterne linije čine veliku, homogenu površinu. Markantan element dizajna na C stupu čini folija 'ID. Honeycomb' u obliku romba koja je inspirirana saćem – jednim od najimpresivnijihoblika prirode. Saće je izuzetno lagano, vrlo stabilno i potpuno održivo te time simbolizira osnovnu ideju MEB platforme. Njezina je izvedba slična principu saća: uvijek iste strukture, nudeći pritom mogućnost individualnog povećanja u svakom trenutku.

Stražnji dio: jedinstvena perspektiva Tamni kontrast nudi stakleni stražnji poklopac koji se proteže čitavom širinom vozila. Veliko stražnje staklo bočno je ograničeno okomitim aerodinamičkim elementima, a prema dolje upečatljivim, vodoravno raspoređenim i vrlo uskim LED stražnjim svjetlima. Panoramski stakleni krov modela ID.3 1ST sa sjajnim crnim okvirom najveći je u cijeloj paleti modela marke Volkswagen – ne samo da pruža neometan pogled na nebo već i omogućuje veću unutrašnju visinu vozila, pridonoseći tako novom osjećaju prostora.

Kompaktne dimenzije ID.3 iskorištava dizajnersku slobodu električnog vozila bez kompromisa: dugačak je otprilike kao Golf, ali ima superioran međuosovinski razmak u klasi zahvaljujući svojim kratkim prevjesima. Što se dimenzija tiče, ID.3 s četvorim vratima dug je 4261 mm, širok 1809 mm i visok 1552 mm, dok mu međuosovinski razmak iznosi 2765 mm. Masa praznog vozila prema DIN normi iznosi minimalno 1719 kilograma, a maksimalno opterećenje između 416 i 541 kilograma ovisno o opremi. Koeficijent otpora zraka, odnosno cw-vrijednost iznosi jako niskih 0,267. ID.3 k tomu nudi promjer okretaja od samo 10,2 m, što je usporedivo s malim vozilom i idealno za grad. Ako u modelu ID.3 želite transportirati svoj bicikl, to možete učiniti pomoću posebne kuke s okomitim opterećenjem od 55 kilograma koja nije prikladna samo za montažu nosača za bicikl već i za druge nosače za transport.

Revolucionaran koncept unutrašnjosti Bez središnjeg tunela, ali s kratkim prevjesima: koncept otvorenog prostora u unutrašnjosti modela ID.3 nudi iznenađujuće puno prostora te zahvaljujući osjećaju prostora kao u nižoj srednjoj klasi postavlja nove standarde u kompaktnoj klasi. Osim 5 mjesta za sjedenje u modelu ID.3 1ST tu je i volumen prtljažnika od 385 litara iza drugog reda sjedala. Putnici u modelu ID.3 smješteni su u mobilnom prostoru koji je u potpunosti iznova osmišljen, dizajniran i konstruiran. Volkswagen ga naziva otvorenim prostorom koji se odlikuje čistoćom i prozračnošću. Skulpturalna, skladno oblikovana površinska struktura inspirirana je oblikom prirode – bionički dizajn umjesto hladne tehnologije i brojnih gumba. Dizajn sa svojim organski oblikovanim površinama i blagim radijusima naglašava širinu.

Intuitivno rukovanje ID.3 je u interakciji s vozačem i okolišem. U njegovom će se cockpitu svaki vozač odmah intuitivno snaći. Uz zaslon u cockpitu, novorazvijeni, centralno pozicionirani dodirni zaslon s dijagonalom ekrana od 10“ vozaču pruža sve važne informacije. ID. Light pruža podršku za navigaciju pomoću LED trake te može primjerice navesti vozača na kočenje u slučaju opasnosti. Sve relevantne informacije mogu se po želji projicirati izravno na vjetrobransko staklo putem Head-up zaslona u okviru proširene stvarnosti (Augmented Reality) – te se informacije vizualno nalaze u području od tri do deset metara ispred vozila. Svim elementima za rukovanje – i onima na električno namjestivom višenamjenskom kolu upravljača – upravlja se preko dodirnih funkcija s tipkama osjetljivima na dodir; samo se još podizači prozora i upozoravajući žmigavci aktiviraju pomoću haptičkih prekidača. Tu je i inteligentno upravljanje govornim naredbama normalnim govorom. Nakon što se aktivira pozdravom 'Hello ID.', vozač ili suvozač može razgovarati sa svojim vozilom ID.3. Preko sustava ID. Light vizualno se signalizira kome ID.3 upravo odgovara. Putem App Connecta model ID.3 se k tomu u roku od nekoliko sekundi povezuje sa smartphoneom.

Potpuna podrška Funkcije sustava potpore podržava višenamjenska kamera na vjetrobranskom staklu koja također prepoznaje prometne znakove. U komforne i sigurnosne funkcije modela ID.3 ubrajaju se između ostalog 'Front Assist' sa City funkcijom kočenja u nuždi i sustavom prepoznavanja pješaka, multikolizijska kočnica i potpora zadržavanja vozila na voznom traku 'Lane Assist', 'Side Assist', 'Park Assist' uključujući kameru za vožnju unatrag te sustav Keyless Access ('Kessy Advanced') s osvijetljenim ručicama vrata. Zahvaljujući serijskoj pomoći pri parkiranju s funkcijom kočenja pri manevriranju u velikoj se mjeri izbjegavaju oštećenja tijekom parkiranja: funkcija može spriječiti prijeteće sudare ili ublažiti težinu sudara aktiviranjem kočenja u nuždi u najkasnijem mogućem trenutku. Kočenje se provodi sve do zaustavljanja vozila – tijekom vožnje unatrag u području od 1,5 km/h do 10 km/h, a tijekom vožnje prema naprijed pri brzini od 2,5 km/h do 10 km/h.

Pravi infotainment Multimedijski sustav modela ID.3 opremljen je navigacijskim sustavom s mogućnošću updatea. Funkcija komforne telefonije također obuhvaća induktivno punjenje smartphonea. Sound sustav može se proširiti paketom 'Beats' kako bi s osam zvučnika i subwooferom ponudio doživljaj zvuka kao na koncertu uživo. Posebno izdanje modela ID.3 1ST s trima linijama opreme ID.3 1ST nudi se u tri fiksne konfiguracije koje su prilagođene tipičnim zahtjevima kupaca. K tomu se mogu odabrati vanjska boja i boja unutrašnjosti. Model ID.3 1ST pogoni se pomoću elektromotora na stražnjoj osovini koji razvija snagu od 150 kW (204 KS) i maksimalan okretni moment od 310 Nm. Tako ID.3 1ST dostiže najveću brzinu od 160 km/h. ID.3 1ST opremljen je baterijom koja raspolaže stvarno iskoristivim sadržajem energije od 58 kWh i koja omogućuje električni doseg do 420 kilometara u WLTP-u. Baterija se može puniti maksimalnom snagom punjenja od 11 kW (izmjenična struja) i 100 kW (istosmjerna struja). Kod punjenja istosmjernom strujom moguće je u roku od 30 minuta napuniti bateriju za doseg od 290 kilometara. Osnovna oprema modela ID.3 1ST Pure obuhvaća navigacijski sustav Discover Pro, digitalni prijem DAB+, grijanje sjedala i kola upravljača, prednje naslone za ruke, kabel za punjenje Mode 2 i 18“ aluminijske naplatke – usporedivo s komfornom opremom u kompaktnom segmentu.

ID.3 1ST Pro dodatno raspolaže kamerom za vožnju unatrag, automatskom regulacijom razmaka ACC i sustavom pristupa bez ključa Kessy Advanced. Model ID.3 1ST Pro k tomu je u unutrašnjosti opremljen dizajnerskim sjedalima, središnjom konzolom (uključujući 2 USB-C priključka straga, s mogućnošću zatvaranja pomoću rolete i osvjetljenjem) i ambijentalnim osvjetljenjem. Zatamnjena stakla, paket 'Eksterijer Style' srebrne boje, LED matrix glavna svjetla te matrix pozicijska svjetla, stop svjetla, žmigavci i stražnja svjetla (SBBR svjetla) i 19-colni aluminijski naplatci čine dio vanjske opreme. Opseg opreme u vrhunskoj verziji ID.3 1ST Max dodatno obuhvaća Head-up zaslon u okviru proširene stvarnosti (Augmented Reality), sound sustav 'Beats', veliki panoramski stakleni krov koji naglašava osjećaj prostora i 20“ aluminijske kotače. Tu su osim toga i potpora zadržavanja vozila na voznom traku sa sustavom Emergency Assist, potpora pri promjeni voznog traka, komforna telefonija s induktivnim punjenjem, komforna sjedala, ravna podnica utovarnog prostora i veliki 20“ aluminijski naplatci.

Tri veličine baterije u početku serijske proizvodnje Model ID.3 bit će u ponudi s trima veličinama baterije u početku serijske proizvodnje. Posebni model ID.3 1ST temelji se pak na srednjoj varijanti baterije koju će kasnije upotpuniti osnovna varijanta. Njezina baterija raspolaže iskoristivim sadržajem energije od 45 kWh te omogućuje električni doseg od čak 330 kilometara u WLTPu. Baterija se može puniti maksimalnom snagom punjenja od 7,2 kW (izmjenična struja) i 50 kW (istosmjerna struja), a opcijski je na raspolaganju i punjenjeistosmjernom strujom od 100 kW. Osnovni model također postiže najveću brzinu od 160 km/h. Stvarno iskoristivi sadržaj energije najveće varijante baterije iznosi 77 kWh, a električni doseg čak do 550 kilometara u WLTP-u. Baterija se u izmjeničnoj strujnoj mreži može puniti maksimalnom snagom punjenja od 11 kW, a u istosmjernoj strujnoj mreži čak do 125 kW.

Dosezi orijentirani na potrebe korisnika Predviđeni dosezi za prolazak ciklusa prema WLTP-u (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) utvrđeni su na valjcima za ispitivanje kočnica. Stvarni doseg u praksi odstupa između ostalog od načina vožnje, brzine, upotrebe komfornih/sporednih trošila, vanjske temperature, broja suputnika/opterećenja i topografije. Ovisno o korisničkom profilu 80 posto vozača moći će prijeći između 230 i 330 km uz manju varijantu baterija (45 kWh), između 300 i 420 km uz srednju varijantu baterija (58 kWh) te između 390 i 550 km uz najveću varijantu baterija (77 kWh) bez naknadnog punjenja. Donja granica raspona pritom također pokriva vožnje pri umjerenim brzinama na autoputovima te vožnje pri niskim vanjskim temperaturama tijekom zime. Naravno da je moguće, posebno kada su u pitanju vožnje u gradu, voziti i onim dionicama koje nisu navedene u WLTP-u.

Jednostavno punjenje pomoću Volkswagen wallboxa U trenutku uvođenja modela ID.3 na tržište Volkswagen će nudi i kućnu stanicu za punjenje struje. ID. Charger bit će dostupan u dvjema verzijama s različitom snagom punjenja. Stanica za punjenje po želji je također dostupna s vezom za prijenos podataka i daljinskim pristupom, a po potrebi je na raspolaganju i ugrađeno električno brojilo. K tomu su ovisno o verziji dostupne Connectivity funkcije kao što su upravljanje aplikacijama i daljinsko održavanje. Nakon instalacije vozači modela ID.3 moći će jednostavno preko noći priključiti i puniti svoj automobil.