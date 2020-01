[FOTO/VIDEO] Vozili smo Land Rover Discovery Sport: Puno tehnologije za veliki užitak

Što reći za Discovery Sport? Ako i niste razmišljali o kupnji ovog vozila, ili ako vam je nekako 'prošao ispod radara' budite uvjereni da se radi o sjajnom vozilu, odnosno terencu, u najboljoj tradiciji Land Rovera

Na jednotjednom testu smo imali jedan posebno zanimljiv SUV model, a radi se modelu Land Rover Discovery Sport . Preciznije, bio je to model oznake SE 2.0d TD4 180HP MHEV AWD A9 R-Dynamic . Zvuči složeno, zar ne? No priča o modelu, popularno zvanom 'Disco' seže daleko unazad, još u 1989. godinu, kada je Land Rover Discovery kao model prvi puta bio predstavljen javnosti na IAA u Frankfurtu. Njegovo kodno ime je bilo 'Project Jay', a njegov nastanak je bio ponukan velikom ofenzivom japanskih terenaca 1980-tih godina, poput Isuzu Troopera, Mitsubishi Pajera i Toyote Land Cruiser. Svi ovi modeli su bili zapravo nešto drugačiji i po veličini, ali i prema luksuzu koji je Land Rover u tom trenutku mogao ponuditi sve zahtjevnijim, prije svega, europskim kupcima. Land Roverovi inženjeri su nastojali kreirati terenac s pogonom na sva četiri kotača, ali srednje veličine i stoga, nisu mogli iskoristiti šasiju Defendera 90, ali niti većeg modela 110. Prvi model je imao prekratku, a drugi predugačku šasiju za novi model.

Novi model snažno se temeljio na naprednijem Range Roveru, koristeći istu šasiju, ovjes i 4WD-sustav, i izvedenicu dizajna karoserije - posebno s četvero vrata, koja je donekle kopirala mnogo veći i skluplji Range Rover. Međutim, s manje verzija motora na raspolaganju, sa samo dvoja vrata pri predstavljanju i ostalim smanjenjima troškova, novi Discovery bio je cjenovno povoljniji, za veći, tržišni segment srednje klase, namijenjen suprotstavljanju tadašnjoj japanskoj konkurenciji. Discovery je prvi model Land Rovera, pozicioniran kao obiteljski automobil, dizajniran tako da bude sposoban za terenske automobile i pogodan kao svakodnevno vozilo za obitelj, nudeći više prostora za prtljagu, a po želji i više sjedala od Range Rovera. Ime Discovery, slučajno ili ne, poklopilo se u to vrijeme s pripremama NASA-e da pošalje svoj Space Shuttle Discovery u svoju devetu misiju. Ne treba niti reći da je Land Rover Discovery bio zvijezda te godine u Frankfurtu.

Suprotno prethodniku Freelanderu, Discovery Sport zasnovan je na platformi JLR D8 / LR-MS, prilagođenoj za off-road aplikacije, a pokreće ga niz benzinskih i dizelskih motora s četiri cilindra. Bio je to prvi Discovery s monokok konstrukcijom, koja više ne koristi klasičnu šasiju. Da su inženjeri i odgovorni u Land Roveru bili na pravom putu govori i podatak da je Discovery Sport prve generacije bio od 2017. njihov globalno najprodavaniji model, i samo te godine je prodan u preko 126.000 primjeraka, a do danas i u preko pola milijuna primjeraka.

Izvana, dizajnerski se novi Discovery Sport ne razlikuje previše od prve generacije, uključujući prednju haubu motora, rastuću liniju na boku vozila i konični krov, ali novi je model smjela vanjska evolucija i svakako dobrodošlo osvježenje. Vanjske proporcije su optimizirane za još upečatljiviji vanjski dojam s novim LED prednjim svjetlima s potpisom sprijeda i straga, zajedno s novom prednjom rešetkom i odbojnicima. Izvanredan izgled Discovery Sporta može se još više naglasiti Black Exterior Paketom, kakav je bio opcijski na našem testnom modelu; natpisi na poklopcu motora i vratima prtljažnika, prednja maska, detalj na vratima prtljažnika, prednji i stražnji niži branici i poklopci retrovizora, svi su s Gloss Black obradom. Bez obzira na sve, stekli smo dojam da se radio o većem automobilu, nego što nam to brojke pokazuju i to je svakako dobra vijest.

Što se motora tiče, novi Discovery Sport ima na izbor tri dizelska motora (150, 180 i 240 KS) i dva benzinca (200 i 250 KS) te se uskoro očekuje i plug-in hibridni pogon, a naš je testni model bio 2.0d TD4 180HP MHEV AWD A9. Odnosno, radi se o četverocilindričnom dizelskom motoru obujma 1998 cm³, s turbinom varijabilne geometrije, snage 180 KS (132 kW) i najvećeg okretnog momenta od sjajnih 430 Nm pri 1500 – 3000 okr/min. Naš testni model je imao ZF-ov 9-brzinski automatski mjenjač, za koji smo u Land Rover Evoqueu imali primjedbu da nije idelano prilagođen njegovom 150 KS snažnom motoru. U testnom Discovery Sportu on sjajno funkcionira i ima odlične prijenosne omjere. No dobro, ovdje je riječ ipak o 30 KS jačem motoru. I da ovo je sjajno pogođen motor; snažan i uglađen! Po pitanju ubrzanja od 0 do 100 km/h Discovery Sportu je potrebno 9,7 sekundi, a krajnja brzina je 202 km/h, što su dobre performanse s obzirom da je riječ o vozilu teškom 1873 kg bez vozača.