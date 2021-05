[FOTO/VIDEO] Ovo je Cupra Born, prvo potpuno električno vozilo marke za savršenu kombinaciju elektrifikacije i performansi

Born označava početak novog doba marke Cupra u kombinaciji s plug-in hibridnim varijantama Cupra modela Leon, Leon Sportstourer i Formentor, koji se koriste strujom radi poboljšanja performansi

Marka Cupra je danas održala svjetsku premijeru u digitalnom obliku modela Cupra Born, a koji se u Hrvatskoj očekuje krajem ove godine. Prvo potpuno električno vozilo drugačije i nekonvencionalne marke oličenje je emotivnog dizajna i vrhunskih performansi, a istovremeno izaziva trenutačni poredak u ovom segmentu vozila.

'Cupra Born predstavlja revoluciju na tržištu električnih vozila i impuls za transformaciju poduzeća. Odlikujući se stimulirajućim dizajnom i vrhunskim performansama te pružajući potpuno električni doseg od više od 500 km, Cupra Born će pridonijeti smanjenju globalnih emisija CO₂ i ispunjavanju europskih ciljeva. No ovo vozilo nudi puno više toga', rekao je Wayne Griffiths, predsjednik uprave marki CUPRA i SEAT. 'Zahvaljujući njegovu emotivnom sportskom karakteru želimo da sljedeći naraštaj mladih pustolova bude dio te transformacije. Zato će se Cupra koristiti nekonvencionalnim prodajnim modelima radi dopiranja do novih kategorija kupaca i izdizanja marke Cupra izvan okvira tradicionalnog.'

Uz uobičajene modele vlasništva, Cupra Born će se nuditi i uz ugovore o pretplati po mjesečnoj naknadi koja će obuhvaćati upotrebu vozila i druge povezane usluge. Stimulirajući dizajn, električne performanse i nekonvencionalan, avanturistički karakter ono su po čemu se Cupra Born posebno ističe. On označava početak novog doba za marku Cupra te se pridružuje ponudi marke unutar koje se, u kombinaciji s plug-in hibridnim varijantama Cupra modela: Leon, Leon Sportstourer i Formentor, mahom koriste strujom radi poboljšanja performansi.

Cupra Born je novo poglavlje za novo doba. On predstavlja kombinaciju naprednoga pogonskog sustava, tehnologija upravljanja baterijom radi pružanja trenutačnih performansi te dizajna po kojem se marka Cupra ističe među konkurencijom. On je ujedno prvi model marke koji će se kupcima isporučivati uz koncept neutralnih neto emisija CO₂, u okviru kojega se u opskrbnom lancu upotrebljava energija dobivena iz obnovljivih izvora. Preostale, neizbježne emisije kompenziraju se ulaganjima u ekološke projekte koji su certificirani u skladu s najstrožim standardima.

Cupra Born je dizajniran i razvijen u Barceloni, u sjedištu u Martorellu, a proizvodnja će započeti u rujnu u njemačkoj tvornici u Zwickauu. Vanjski dizajn Born posreduje snažan karakter marke Cupra koji odiše agilnošću i performansama. On objedinjuje dinamične površine uz dalekosežnu upotrebu vanjske boje i tehničkih detalja radi stvaranja dizajna koji se odlikuje sportskim karakterom i elegantnošću.

Prednji dio osigurava prvi vizualni dojam i pobuđuje emocije od trenutka kada ga ugledate. On zrači osobnošću, elegancijom i usredotočenošću. Izgled prednjeg dijela vozila ostvaruje se novodizajniranim LED glavnim svjetlima i nižim otvorima osmišljenima za odvođenje zraka prema hladnjaku – ovaj konkavni gornji dio doima se poput nosa morskog psa, a svojom markantnošću pravo je oličenje snage. U donjem su dijelu smješteni otvori za zrak s bakrenim okvirom, a iako je električnim vozilima potrebna manja količina zraka od vozila s motorom na izgaranje, radi optimizacije pogonskog sustava i dalje su potrebne toplinske karakteristike. Kombinacija inženjerskih zahtjeva i pristupa dizajnu pomaže pri postizanju savršene ravnoteže između oblika i funkcije.

Poklopac motora odlikuje se 3D oblicima koji dodatno lome svjetlo koje pada na njega te tako unosi dodatnu živahnost u prednji dio. Istovremeno, izraženi akcenti na vrhu glavnih svjetala i duž bočnih dijelova pridonose pobuđivanju sportskog karaktera vozila.

Impresivna LED tehnologija osvjetljenja iznimno je važan čimbenik u postizanju konačnog izgleda Borna. Svjetlosni potpis je jedinstven i trenutačno prepoznatljiv, a upotpunjen je malim trokutima na bočnim dijelovima svjetala. Tehnologija osvjetljenja obuhvaća i animiranu ceremoniju dok se približavate vozilu i pokrećete ga, zbog čega će doživljaj vozila biti još bolji.

Završni je detalj u pogledu dizajna prednjeg dijela vozila svakako bakreni amblem Cupra. Uokviren u samom prednjem dijelu poklopca motora između dviju markantnih linija koje pogled usmjeravaju dolje prema natpisu Cupra, njegov položaj i dizajn pridonose općem dojmu o kvaliteti vozila. I dok pogled luta dalje do bočnog profila, promatračevo će oko primijetiti A stup kojim ne samo da se osigurava elegantniji izgled koji pršti od performansi, već koji služi i kao funkcijski aspekt u poboljšanju protoka zraka iznad vozila te omogućuje integraciju Head-up zaslona u putničkom prostoru.

Četiri dodatna elementa osiguravaju da izgled automobila bude markantan, sportski i nevjerojatno usredotočen. Jedan od njih jest protočni aerodinamični element na bočnim pragovima, pri samom dnu vozila, a to je element koji je izveden u kontrastnoj boji s obzirom na boju karoserije vozila. Drugi su element oštre linije koje se protežu cjelokupnom dužinom karoserije i stvaraju elegantan izgled potpuno električnog Borna s vrhunskim performansama. Treći je element izvedba C stupa kojom se stvara dojam kao da krov vozila lebdi. Stup se odlikuje trodimenzionalno teksturiranom površinom u drugoj boji kako bi se stvorio dojam lakoće u bočnom dijelu, no i usredotočenosti i dinamičnosti. Naposljetku, tu je dizajn kotača, ikonični element dizajna vozila i akcent po kojem će se ovo vozilo isticati u gomili i s većih udaljenosti.

Izgled Borna upotpunjava šest vrhunskih izvedbi dizajna kotača veličine 18, 19 i 20 cola. Te izvedbe dizajna kotača od lakog metala uključuju aerodinamične umetke i bakrene akcente. Umetcima se poboljšava aerodinamika, zahvaljujući čemu Born može u cijelosti iskoristiti svoju učinkovitost i vrhunske performanse. Strojna obrada s bakrenim akcentima čini ih još prepoznatljivijima.

Linije Borna se protežu oko vozila i sežu sve do stražnjeg dijela vozila. Stražnji spojler besprijekorno je spojen s C stupom te odvlači pogled s bočnog dijela vozila na stražnji. A uz integrirani difuzor u boji vozila kojim se stražnji dio vozila obogaćuje na prirodan način te posreduje sportski i aerodinamičan karakter, stražnji dizajn Borna uokviren je kako u gornjem tako i u donjem dijelu.

Stražnje svjetlo 'coast-to-coast” ne osigurava samo impresivno osvjetljenje, već mu LED tehnologija podaruje i napredniji izgled. No sustav također pridonosi dojmu širine, zbog čega će vozilo posredovati višu razinu sigurnosti dok mu se budete približavali. Stražnji je poklopac izveden okomito na branik, čime se dizajn čini besprijekornim i istovremeno poboljšava dojam snage.

Na najnižem su dijelu smješteni registracijska pločica, katadiopteri i tehnički elementi unutar područja koje je okruženo vanjskom bojom vozila. Takvim se pristupom posreduje bolji osjećaj sofisticiranosti. Uz paletu od ukupno šest boja koje je moguće odabrati (Vapor sivu, Glacial bijelu, Geyser srebrnu, Rayleigh crvenu, Quasar sivu i ekskluzivnu Aurora plavu), osobnost modela Born može se upotpuniti kako bi odgovarala svačijem ukusu, no i kako bi se istaknuli karakter i usredotočenost prvog potpuno električnog automobila marke s vrhunskim performansama.

Unutrašnjost Dinamičan karakter proteže se i u unutrašnjosti vozila. Pažnja je uvelike bila usmjerena na vozača, kao što je slučaj u svim vozilima marke Cupra, no putnički je prostor izveden tako da ugosti sve putnike sa stilom i udobnošću, a sve to popraćeno je ekološkom osviještenošću.

Čitav niz materijala u unutrašnjosti posreduje sportski karakter, sofisticiranost i kvalitetu, uključujući serijska sportska sjedala koja sadrže materijal SEAQUAL® Yarn od reciklirane plastike izvađene iz mora. Opcijska sportska sjedala izrađena su od materijala DINAMICA® te također sadrže reciklirane materijale. Pristup ekološkoj osviještenosti marke Cupra obuhvaća puno više toga od energije kojom se pokreću njezina vozila.

Od kola upravljača Cupra do raznih bakrenih akcenata, Cupra Born punokrvni je član obitelji vozila ove marke. Ovo električno vozilo s vrhunskim performansama spremno je za digitalni život te sadrži infotainment sustav najnovije generacije, pristup online uslugama, ekosustav koji pršti od aplikacija koje se mogu preuzeti, sigurnosne i servisne značajke te daljinski pristup.

Svemu se može jednostavno i intuitivno pristupiti putem serijskog lebdećeg 12-inčnog infotainment zaslona visoke razlučivosti, a ako se ne nalazite u blizini vozila, to možete učiniti putem novo razvijene aplikacije 'My CUPRA'. Ona omogućuje pristup upravljanju vozilom te omogućuje kontrolu nad cijelim nizom značajki, uključujući punjenje, bez obzira na to jeste li u pokretu ili kod kuće. Ovaj automobil vas nikada neće ostaviti na cjedilu jer dodatnih 100 km dosega možete ostvariti uz svega 7 minuta punjenja na mreži za punjenje od 125 kW.

Novi prodajni pristupi No Cupra Born ne mijenja samo način na koji svijet gleda na električna vozila, već također izaziva tradicionalne prodajne pristupe. Kako bi mogla pružiti odgovor na zahtjeve nove generacije vozača te osigurati učinkovitiji i održiviji prodajni model za marku, drugi strateški stup marke bit će implementacija nove distribucijske strategije. Uvođenje modela Born na tržište sa sobom će donijeti implementaciju agencijskog modela, revolucionarnog sustava koji će ojačati internetsku prisutnost marke.

Uz tradicionalne prodajne načine, Born će se nuditi i uz ugovore o pretplati po mjesečnoj naknadi koja će obuhvaćati upotrebu vozila i druge povezane usluge. Novom strategijom otvorit će se vrata za prodiranje na nova međunarodna tržišta i povećati prisutnost marke u zemljama s najvišom stopom elektrifikacije. Uz njegovih 540 kilometara dosega i stilski dizajn, marka se nada da će moći proširiti svoju bazu kupaca i privući nove, poglavito one koji su u potrazi za najnaprednijom tehnologijom s minimalnom stopom utjecaja na okoliš jer će se određene komponente ovoga modela proizvoditi od recikliranih plastičnih materijala.

Pogonski sustav, baterije i punjenje Ispod vanjštine modela Born krije se jedan od najnaprednijih električnih pogonskih sustava koji je ova marka s vrhunskim performansama ikada ugradila u jedno od svojih vozila. Osiguravajući električne performanse, on predstavlja novo poglavlje u priči o marki. Kod modela Born pogonjeni se kotači nalaze u stražnjem dijelu vozila kako bi se osigurao izraženiji sportski karakter. Pogonski sustav ovoga potpuno električnog vozila sa sinkronim motorom s permanentnim magnetom odlikuje se najvećim momentom većim od 16.000 okr./min., a smješten je iznad stražnje osovine i ispred središta kotača. Okretni moment prenosi se upotrebom mjenjača s jednom brzinom i diferencijalom, čime se isporuka snage čini besprijekornom radi pružanja prirodnih performansi. Dostupne su dvije varijante modela Born: prva se odlikuje snagom od 150 KS (110 kW) i okretnim momentom od 310 Nm, dok također postoji verzija sa snagom od 204 KS (150 kW) i okretnim momentom od 310 Nm.

No dinamične performanse ne završavaju ovdje jer je marka Cupra otišla još jedan korak dalje. Born će se također nuditi s paketom performansi e-Boost koji performanse podiže na jednu sasvim novu razinu te povećava izlaznu snagu na vrijednost do 231 KS (170 kW); e-Boost će biti dostupan s dvjema baterijskim verzijama: baterijom od 77 kWh koja osigurava ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7 sekundi i doseg od oko 540 km te baterijom od 58 kWh kojom se ubrzanje od 0 do 50 km/h smanjuje na svega 2,6 s, a ubrzanje od 0 do 100 km/h na svega 6,6 sekundi uz doseg od oko 420 km. Born se koristi litij-ionskom baterijom s više vrećastih ćelija i sustavom vodenog hlađenja koja je smještena na niskom i središnjem položaju unutar vozila kako bi se osiguralo najbolje težište i smanjio utjecaj težine paketa. Ona time postaje prednošću kojom se osiguravaju još izraženije performanse. Aluminijska struktura pričvršćena je na karoseriju, čime se povećava ukupna krutost.

Baterijske verzije imaju izlaznu snagu od 45 kWh, 58 kWh ili 77 kWh. Uz doseg od oko 540 km, uz jedno punjenje u skladu sa službenim WLTP ciklusom vožnje, Born je spreman za postizanje vrhunskih rezultata u stvarnom svijetu. Učinkovitosti sustava pridonose integrirani sustav upravljanja toplinom koji regulira temperaturu baterije i osigurava da ona optimalno radi. Baterija sadrži osnovnu ploču s integriranim kanalima za vodu koji su povezani s optokom rashladnog sredstva. No kod elektrifikacije nije riječ samo o dosegu vozila – vremena punjenja također su nevjerojatno važan pokazatelj iskoristivosti, a Born ima idealne predispozicije za to. Ovo električno vozilo vrhunskih performansi može ostvariti dodatnih 100 km dosega nakon svega 7 minuta punjenja na stanici za punjenje od 125 kW, zbog čega će standardne vožnje biti jednostavne i lake kao što je to slučaj kod motora na izgaranje. No čak i ako razina napunjenosti baterije iznosi tek 5 posto, ona se može povećati na 80 posto za svega 35 minuta. CUPRA Born može se prilagoditi i puniti kako putem mreža za punjenje izmjeničnom (AC) tako i istosmjernom (DC) strujom, zbog čega ćete uvidjeti da je punjenje baterije brzo, jednostavno i nekomplicirano, bez obzira na to jeste li u pokretu ili kod kuće.

Marka Cupra će isporučit ono rješenje za punjenje koje u najvećoj mjeri odgovara pojedinačnim potrebama kupaca, zbog čega će Born moći ostati neizostavan dio njihova života. Putem mogućnosti za punjenje koje marka nudi kupci mogu postaviti stanicu za punjenje Wallbox specifičnu za marku Cupra – Cupra Charger (koja funkcionira prema načelu 'plug&play'), Cupra Charger Connect (koja nudi Wi-Fi vezu) ili Cupra Charger Pro (koja nudi 4G i Wi-Fi vezu) – čime im se pruža potpuna kontrola nad time kako i kada će puniti bateriju svojeg modela Born. Sigurnost i praktičnost Cupra Born na prvo mjesto postavlja tehnologiju, a njegova bogata ponuda dostupnih sigurnosnih i praktičnih sustava znači da je kod njega riječ o vozilu s vrhunskim performansama koje s lakoćom prati svakodnevni život te je ujedno jedno od najsigurnijih u svojem segmentu.

Ponuda sustava opsežna je i sveobuhvatna: prediktivna automatska regulacija razmaka, Travel Assist, Side i Exit Assist, sustav prepoznavanja prometnih znakova, Emergency Assist i Pre-Crash Assist. Svi sustavi potpora i njihovi pokazivači koji vozaču pružaju vrijedne informacije nalaze se unutar vidnog polja vozača, i to zahvaljujući sustavu Head-up zaslona s proširenom stvarnošću. Sustavi u vozilu koriste se podacima koje pruža cijeli niz integriranih senzora, bez obzira na to je li riječ o radarima, kamerama ili ultrazvučnim senzorima, a informacije dobivene iz vanjskih izvora pomažu pri stvaranju predodžbe o okolini vozila i svim mogućim opasnostima. Prediktivni sustav ACC određuje poziciju Borna na temelju cestovnih i GPS podataka koje pruža navigacijski sustav, čime se omogućuje ispravljanje brzine vozila ovisno o vrsti ceste koja je pred njim – zavoji, kružni tokovi, raskrižja, ograničenja brzine i naseljena područja. Taj inteligentni sustav može prilagoditi brzinu vozila pri promjeni ograničenja upotrebom informacija iz prednje kamere i sustava prepoznavanja prometnih znakova.

Sustav Travel Assist koristi se informacijama iz sustava ACC i Lane Assist za aktivno zadržavanje vozila u sredini voznog traka i prilagodbu brzine tijeku prometa – pružajući vožnju s potporom u cijelom rasponu brzina. Tehnologija sustava Side i Exit Assist popunjava praznine koje nastaju uslijed mrtvih kutova te izdaje vizualna i zvučna upozorenja ako vam se približava nešto što niste mogli uočiti. Sustav upozorenja pri izlasku iz vozila Exit Warning izdaje zvučno upozorenje kada se netko ili nešto približava Bornu nakon što ga parkirate i želite izaći iz vozila.

Ovo električno vozilo također se koristi prednostima sustava Emergency Assist, čime se osigurava da će vozač ostati usredotočen na vožnju te da mu pozornost neće odvraćati vizualna i zvučna upozorenja. Ako reakcija vozača izostane, vozilo može izdati kočione trzaje, a ako se time ništa ne postigne, vozilo se može zaustaviti do punog stanja mirovanja i aktivirati uređaj za svjetlosno upozorenje. Nakon što se zaustavi, vozilo može stupiti u izravan kontakt s hitnim službama upotrebom sustava eCall. Svi su sustavi osmišljeni tako da osiguraju nevjerojatnu razinu sigurnosti, i to bez osjećaja da se vozaču oduzima mogućnost kontrole.