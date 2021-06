[FOTO/VIDEO] Mate Rimac predstavio hiperautomobil u Dubrovniku, 'najbrži serijski automobil ikad proizveden', a komentirao je i snimku jurnjave o kojoj svi bruje

Tvrtka Rimac Automobili nakon prošlotjednog predstavljanja za svjetske medije u Zadru i na Pagu, svoj novi automobil Rimac Nevera tri će dana predstavljati u dubrovačkom Hotelu Sun Gardens za osamdeset potencijalnih kupaca i distributera diljem svijeta

Rimac Nevera je po svojim performansama, ističu iz Rimčeve tvrtke, najsnažniji i najbrže ubrzavajući homologirani auto u proizvodnji, bez obzira na vrstu pogona. Automobil ima čak 1914 konjskih snaga. Razvija najveću brzinu od 412 kilometara na sat i do 100 km/h ubrzava za nevjerojatnih 1,85 sekundi.

Nikada u povijesti nije postojao automobil poput Rimac Nevere, potpuno električnog hiperautomobila sljedeće generacije koji otvara nove dimenzije u cestovnim performansama. Sa 1914 konjskih snaga iz četiri elektromotora, Nevera može ubrzati do 100 km/h za 1,85 sekundi, a do 100 milja na sat (160,9 km/h) za samo 4,3 sekunde. Zapanjujuće ubrzavanje zadržava tijekom cijelog ciklusa punog gasa i dostiže 300 km/h od starta za 9,3 sekunde.

Izvršni direktor Rimac Automobila Mate Rimac izjavio je u četvrtak novinarima kako je jako ponosan što je Nevera oduševila svjetske medije. 'Dokazala je sve što smo o autu govorili. Došlo nam je osamdeset ljudi od SAD-a preko Europe do Japana, što je dosta dobro s obzirom na ograničenja u putovanju. U tri dana ćemo im na različite načine predstaviti auto, tvrtku i Hrvatsku. Vozit će auto na cesti, a moći će ga i konfigurirati, birati boje, sjesti s našim dizajnerima i naručiti svoje vozilo', rekao je Rimac.

'To je totalna katastrofa i zbog toga velike tvornice zatvaraju proizvodnju. Kao malom proizvođaču jako nam je teško trenutno doći do mikroprocesora. Jedno vozilo ima 74 računala i tisuće elektroničkih komponenti. Nadamo se da ćemo to riješiti i isporučiti značajne količine, a iduće godine pedeset vozila", naveo je Rimac. Gotovo cijeli razvoj i dizajn Nevere su rađeni u Hrvatskoj, kao i velik dio vozila. "Imamo vlastitu strojnu obradu i proizvodnju karbona, sva elektronika i ožićenje, baterijski sustav. Integracija je velika, ali radimo i komponente za mnoge druge, što je puno značajniji doprinos hrvatskom gospodarstvu u idućem razdoblju', rekao je Rimac.

Ipak, predstavljanje Nevere prošlo je uz ponešto skandala. Naime, na internetu je tijekom današnjeg dana osvanula snimka vožnje automobilom Rimac Nevera brzinom 232 km/h na magistrali kod Dubrovnika. I oncidentu se oglasila i dubrovačka policija.

'Vezano za objavljeni video koji prikazuje vožnju automobilom po magistralnoj cesti brzinom od 232 km/h, obavještavamo vas da je proveden postupak utvrđivanja prekršajne odgovornosti te je utvrđeno da se radi o prometnici državne ceste D-8 na predjelu Ratac kod Dubrovnika i da je vozač grubo prekoračio dopuštenu brzinu kretanja vozilom, odnosno da je vozilom upravljao brzinom od 232 km/h na predjelu gdje je ograničenje brzine 90 km/h zbog čega će protiv njega nadležnom Općinskom sudu u Dubrovniku biti podnesen optužni prijedlog sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Napominjemo da Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj nije prijavljena testna vožnja automobilom po prometnicama u nadležnosti ove Policijske uprave', kažu iz PU dubrovačko-neretvanske.

Mate Rimac komentirao je i incident, kada je vozač Nevere na Jadranskoj magistrali kod Dubrovnika vozio 232 km/h i time prekoračio dopuštenu brzinu kretanja vozila, a potom se prijavio policiji. 'Nije nam bilo drago to vidjeti i da je morala intervenirati policija. Žao nam je zbog toga. Mi našim kupcima, zaposlenicima i gostima kažemo da je testna vožnja na javnoj cesti te se trebaju poštivati prometni propisi. Nažalost jedan kolega to nije poštovao. Nadam se da će, kao i svatko drugi, biti propisno kažnjen, a mi ćemo još više naglašavati važnost pridržavanja propisa', izjavio je Rimac.