Župan Longin: Nema stradalih ni veće štete od potresa na zadarskom području

Jak potres koji je u nedjelju u 14,15 sati pogodio šire područje Zadarske županije nije uzrokovao ljudske žrtve ni veću materijalnu štetu, ali je uznemirio stanovnike većeg dijela županije koji su tijekom dana nazivali nadležne službe, doznaje se od zadarskog župana

Zadarski župan Božidar Longin ističe kako je to zaključak sastanka održanog popodne u Starigradu, nedaleko od epicentra potresa, na kojem su, uz župana, sudjelovali i načelnik Županijskog stožera Civilne zaštite Šime Vicković, ravnatelj Službe 112 Miroslav Andrić i načelnik Općine Starigrad Krsto Ramić.

Potres magnitute 4,7 prema Richteru pogodio je u 14,15 sati područje kod Paklenice, sedam kilometara sjeverno od Starigrada u Zadarskoj županiji.

"Po zvuku i tutnjavi potresa nekako sam pretpostavio da bi to moglo biti na zapadnom dijelu županije. Odmah sam zvao načelnika Ramića, ali on se nije mogao javiti jer je bio u epicentru potresa u Nacionalnom parku Paklenica. Sve naše službe odmah su reagirale i sada su spremne za slučaj bilo kakve intervencije. Odmah me nazvao i premijer Andrej Plenković raspitujući se za situaciju, a do večeras čuli smo se već četiri puta, jer sam ga svaki put nakon obilaska nekih mjesta izvještavao o svakom detalju", izjavio je župan Longin.