Zoran Vakula otkrio hoće li u ožujku biti zime: 'Temperatura se neće suzdržavati'

'Ne može se tvrditi, ali se na temelju prognostičkih izračuna za sljedeće tjedne može zaključiti kako je vrlo mala vjerojatnost neke zamjetnije i dugotrajnije hladnoće. Naravno, temperaturnih minusa će svakako biti, ponegdje već ove 'fašničke' nedjelje, te pogotovo početkom sljedećeg tjedna. No, u njegovom nastavku temperatura zraka neće se 'suzdržavati' u skladu s korizmenim običajima vjernika te biti na ispodprosječnim, pa ni prosječnim vrijednostima za ovo doba godine', otkrio je za Večernji naš najpoznatiji meteorolog, Zoran Vakula .

Prvi dan ožujka označava početak klimatološkog proljeća . Kalendarski ono ove godine počinje 20. ožujka u 10.01 sati. No, s obzirom na to da su temperature u cijeloj zemlji još i jutros bile iznad nule, logično se zapitati je li zima zaista na odlasku.

Štoviše, dodaje on, najviše poslijepodnevne temperature mogle bi se približiti rekordnim vrijednostima za ožujak . No, upozorava, da su povremena hladnija razdoblja uobičajena i za kasnije mjesece, čak i svibanj.

Marčane bure će svakako biti

Iako snijega nije bilo nešto previše ove zime, Vakula tvrdi da nije isključeno da će u sljedećim potencijalnim prodorima hladnog zraka ponegdje, naročito u gorju, zalepršati pokoja pahulja. Ako se to dogodi, snježni pokrivač vjerojatno neće potrajati, smatra Vakula. No, zato su puno vjerojatnije 'marčane' bure.

'Sigurno je da prvu 'marčanu' buru imamo već ovaj vikend, jer već je u prvim satima ovog ožujka puhalo na sjevernom Jadranu, ponegdje na udare i do 100 km/h, a navečer i tijekom nedjelje će olujnih udara bure biti i južnije. No, daleko je to od jakosti i brzina kakve postoje u meteorološkim bazama podataka. Stoga, kao i zbog nekih dugoročnijih prognostičkih izračuna, ne vjerujem u ostvarenje 'prognoza' iz 'pučkog vremenoslovlja' o olujnoj buri na 7., 14. i 21. ožujka ili po nekima 7., 17., 27. ožujka. Za prognoze smjera i brzine vjetra preporučam kratkoročnije prognoze - tjedne, najviše dvotjedne' ustvrdio je Vakula.

Na kraju je u stihu dao naslutiti kakav nas ožujak očekuje. 'O veljači i zimi bez 'prave' i 'poštene' zime, koja je rijetko gdje i kada opravdala ime, te spomen na vjerojatne proljetno/ljetne 'režime', koji nastavljaju potvrđivati promjenu klime...', zaključio je Vakula.