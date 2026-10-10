Žohari digli Indiju na noge: Privedeno stotine prosvjednika, Delhi pod blokadom

Prosvjedi protiv revizije su se intenzivirali proteklih tjedana, pri čemu oporbene stranke, organizacije studenata i mladih te skupine civilnog društva izražavaju zabrinutost. Proces koji je započeo sredinom 2025. je dosad s popisa birača uklonio 130 milijuna imena.

Pokret "žohara", odnosno kampanja predvođena mladima koji se zalažu za bolje upravljanje, pozvala je ljude da se okupe kod opservatorija Jantar Mantar u srcu indijskog glavnog gr ada kako bi tražili ostavku glavnog povjerenika za izbore Gyanesha Kumara zbog kontroverznih izbornih reformi. P rosvjednici optužuju Kumara da manipulira trenutnom revizijom popisa birača u korist vladajuće stranke BJP premijera Narendre Modija.

Izborno povjerenstvo poriče da je učinilo išta pogrešno.

Glasnogovornik BJP-a je u subotu optužio oporbenu Kongresnu stranku i druge skupine prosvjednika da pokušavaju destabilizirati zemlju te da u tome imaju podršku stranih sila.

Osnivač CJP-a Abhijeet Dipke i njegovi suradnici su zadržani u zrakoplovu nakon što su u grad stigli iz Mumbaija, prema videosnimci koju je skupina objavila na društvenim mrežama.

Druge istaknute ličnosti su također zadržane dok su pokušavale doprijeti do Jantar Mantara ili im je onemogućen izlazak iz svojih domova, objavili su lokalni mediji.

Manje skupine demonstranata koji su uspjeli doći do zabarikadiranog područja su zadržane i odvezene policijskim autobusima.

Prema izvješćima, prosvjedi oporbenih stranaka te studenata i mladih su održani i u Mumbaiju, Ahmedabadu i Srinagaru.

Preko 40 stanica podzemne željeznice unutar i oko središta grada je zatvoreno od kraja ponedjeljka, suspendiran je autobusni prijevoz, a pristup internetu je blokiran unutar četiri kilometra, prema medijskim izvješćima i službenim objavama.

Nekoliko vlakova koji su trebali stići u New Delhi je otkazano u subotu ujutro. Policijske barikade su postavljene na granicama grada i cestama koje vode prema njegovom središtu.

Deseci tisuća policajaca i pripadnika paravojnih snaga su raspoređeni diljem glavnog grada, objavila je televizija NDTV.