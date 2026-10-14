očuvanje vodoopskrbe

Žiteljima grada na jugu Hrvatske izdano upozorenje: 'Koristite vodu racionalno'

M.Da./Hina

14.10.2026 u 18:15

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Komunalno Vrgorac, javno trgovačko društvo za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, zamolilo je u srijedu korisnike na području Vrgorca da pitku vodu troše racionalno i namjenski, kako bi očuvali stabilnost sustava i izbjegli ponovne probleme u javnoj vodoopskrbi

Na svojim službenim stranicama izvijestili su potrošače o trenutnom stanju i dinamici vodostaja na izvorištu Banja, koji je nakon dva dana kiše narastao do 21,1 metar, da trenutna razina vode na izvorištu počela je opadati i sada iznosi 9,67 m.

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Sustav je pod kontinuiranim nadzorom djelatnika Neretvansko primorsko vrgorskog vodovoda – područje Vrgorac, koji će kontinuirano obaviještavati javnost o stanju i dinamici vodostaja na izvorištu Banja.

Komunalno Vrgorac navodi da je isporuka pitke vode putem sustava javne vodoopskrbe trenutno uredna.

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očuvanje vodoopskrbe

očuvanje vodoopskrbe

Žiteljima grada na jugu Hrvatske izdano upozorenje: 'Koristite vodu racionalno'
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