PUNJENJE VODOSPREMA

Nestašica vode kod Vrgorca: Vatrogasci krenuli u akciju

I.K./Hina

10.10.2026 u 13:53

Vatrogasci - Ilustracija
Vatrogasci - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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Vatrogasci Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije su zbog nestašice vode od 8. listopada angažirani na punjenju vodosprema na širem području Vrgorca, izvijestila je u subotu Hrvatska vatrogasna zajednica.

Uz lokalne vatrogasce iz DVD-a Vrgorac, od prvog dana su angažirane dvije vatrogasne cisterne kapaciteta 33.000 litara iz JVP-a Split i VZG-a Makarske. Od jučer su dodatno angažirane tri vatrogasne cisterne iz operativnih područja Omiš, Sinj i Imotski. Do sada je dostavljeno preko 500 kubnih metara vode.

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"Naši vatrogasci su spremni djelovati i u ovakvim situacijama, a posebno su do izražaja došle naše cisterne velikog kapaciteta", rekao je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević te istaknuo da će vatrogasci nastaviti s dostavom vode na ovom području do kada bude potrebno.

Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta ostali su u četvrtak bez pitke vode jer je s izvorišta Banja prestala mogućnost crpljenja vode, izvijestilo je u četvrtak komunalno poduzeće Vrgorac. Razlog je niska razina vode na izvorištu.

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