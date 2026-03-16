Žestoki napad u Bagdadu: Dron pogodio hotel u kojem se nalazi misija EU-a

M. Šu.

16.03.2026 u 21:35

Pogođeni hotel u Bagdadu
Pogođeni hotel u Bagdadu Izvor: Profimedia / Autor: Murtadha Al-Sudani / AFP / Profimedia
Bespilotna letjelica pogodila je posljednja dva kata hotela Al-Rasheed u Bagdadu, u kojem se nalaze diplomatske misije Europske unije i Saudijske Arabije. U hotelu borave i strani radnici, među njima zaposlenici naftnih kompanija

Za sada nije poznato tko stoji iza napada. Hotel se nalazi unutar Zelene zone, visoko osiguranog dijela grada u kojem se nalazi i američko veleposlanstvo, koje je također bilo meta napada prije manje od 48 sati.

Sigurnosne snage odmah su raspoređene na mjestu eksplozije. Prema prvim informacijama, nastala je samo materijalna šteta, a ozlijeđenih nema.

Stanovnici okolnih četvrti prijavili su da je snažna eksplozija zatresla vrata i prozore zgrada, što je izazvalo paniku među građanima.

Napad dolazi nakon niza udara posljednjih dana usmjerenih na logistički i diplomatski centar američkog veleposlanstva u blizini međunarodne zračne luke u Bagdadu.

UŽIVO
Američko veleposlanstvo u Bagdadu napadnuto raketama i dronovima; Katar presreo raketni napad

  • 07:19

    Katar je objavio da je presreo raketni napad, dok su krhotine koje su pale izazvale požar, no ozlijeđenih nema. Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da je civilna zaštita intervenirala zbog manjeg požara u industrijskoj zoni. Katar je među nekoliko zaljevskih država koje je Iran posljednjih dana gađao dronovima i projektilima, kao odgovor na američko-izraelske napade.  

  • 05:46

    Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom. >>Pročitajte više OVDJE<<

  • 05:42

    Opća uprava za civilno zrakoplovstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata objavila je privremeno i potpuno zatvaranje zračnog prostora zemlje kao 'izvanrednu mjeru opreza' usred brzo razvijajućih regionalnih sigurnosnih događaja, izvijestila je u utorak državna novinska agencija. Ministarstvo obrane UAE-a ranije je u utorak izjavilo da odgovara na dolazne prijetnje raketama i dronovima iz Irana.
