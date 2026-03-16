Žestoki napad u Bagdadu: Dron pogodio hotel u kojem se nalazi misija EU-a

Bespilotna letjelica pogodila je posljednja dva kata hotela Al-Rasheed u Bagdadu, u kojem se nalaze diplomatske misije Europske unije i Saudijske Arabije. U hotelu borave i strani radnici, među njima zaposlenici naftnih kompanija
Za sada nije poznato tko stoji iza napada. Hotel se nalazi unutar Zelene zone, visoko osiguranog dijela grada u kojem se nalazi i američko veleposlanstvo, koje je također bilo meta napada prije manje od 48 sati.
Sigurnosne snage odmah su raspoređene na mjestu eksplozije. Prema prvim informacijama, nastala je samo materijalna šteta, a ozlijeđenih nema.
Stanovnici okolnih četvrti prijavili su da je snažna eksplozija zatresla vrata i prozore zgrada, što je izazvalo paniku među građanima.
Napad dolazi nakon niza udara posljednjih dana usmjerenih na logistički i diplomatski centar američkog veleposlanstva u blizini međunarodne zračne luke u Bagdadu.