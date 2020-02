Željni ste 'normalnijeg' vremena? Evo što Vakula kaže

Za razliku od mnogobrojnih negativnih posljedica vjetrovitog kraja prošloga tjedna i početka ovoga, i to ne samo u Europi, nego i u dijelu Hrvatske mjestimice su zabilježene i pozitivne strane, pa čak i neuobičajeni rekord

Vjerojatnost za novu zamjetniju južinu povećava se od nedjelje pa ljubitelji hladnijeg vremena, i za veljaču "normalnijega", i dalje neće biti zadovoljni. Malu utjehu omogućit će im mjestimični jutarnji temperaturni "minusi" u kopnenom području od srijede do subote, a možda i posljednjih tjedan dana veljače.



No, te prognoze nisu još dovoljno pouzdane. Ali je zato sigurno da je prvo desetodnevlje ovoga mjeseca u većini Hrvatske jedno od najtoplijih u znanoj povijesti mjerenja - srednja temperatura zraka viša je od prosječne na Jadranu od 1 do 4 °C, a na kopnu većinom čak od 3 do 6 °C. A sljedeći će dani to odstupanje dodatno povećati...