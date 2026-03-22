Zelenski: Postoje naznake da će doći do razmjene zatvorenika s Rusijom

"Postoje naznake da bi moglo doći do daljnjih razmjena zatvorenika, što bi doista bile dobre vijesti i potvrda da diplomacija funkcionira. Nadamo se da će se to i ostvariti", dodao je.

"Jasno je da je pozornost američke strane trenutačno usredotočena na situaciju oko Irana i šire regije, no ruski rat protiv Ukrajine također se mora privesti kraju", rekao je Zelenski u svome večernjem obraćanju.

Ruski predstavnici nis u bili prisutni na pregovorima, koji su započeli na Floridi u subotu. Prvotno se očekivalo da će sudjelovati na pregovorima, koji su se trebali održati u Abu Dhabiju.

Zelenski nije rekao hoće li se pregovori nastaviti, kad i gdje bi se mogli održati, ili u kojem formatu.

Ranije u nedjelju pozvao je saveznike da zadrže pritisak sankcija na Rusiju te je pozvao na strože mjere protiv takozvane ruske flote tankera iz sjene koji izbjegavaju sankcije, te da se Moskvi onemogući zarada od prodaje nafte.

"Ruska flota iz sjene ne smije se osjećati sigurno u europskim vodama ili igdje drugdje. Tankeri koji koriste ratnom proračunu mogu i moraju biti blokirani, ne samo pušteni", dodao je.

Washington je privremeno podigao neke sankcije na rusku naftu kako bi pomogao nositi se s nestašicama uzrokovanim ratom u Iranu. Europske zemlje nisu učinile isto.

Mir postignut ratom

Mirovni plan koji potiče SAD zahtijevao bi predsjedničke izbore u Ukrajini, uz teritorijalne ustupke. Zelenski, čiji je mandat već istekao, pod pritiskom je Trumpa da održi izbore, dok Washington gura Kijev prema mirovnom sporazumu.

Ukrajinski zakon zabranjuje izbore u ratno doba, no Zelenski je rekao da će Ukrajina biti spremna održati demokratske izbore ako SAD osigura dvomjesečno primirje kako bi se pripremila infrastruktura i sigurnosna jamstva.

Ukrajinski bivši najviši general, Valerij Zalužni, sada veleposlanik u Britaniji te mogući predsjednički kandidat, rekao je da Ukrajina ne treba pauzu u ratovanju kako bi organizirala izbore.

"Ono što Ukrajina treba nije vrijeme da se pripremi i održi izbore, nego mir postignut ratom, koji će osigurati budućnost za našu djecu", napisao je u članku objavljenom u nedjelju u ukrajinskom novinama NV.