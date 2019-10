Zelenski: 'Danska odluka o Sjevernom toku 2 'slabi Europu''

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je u četvrtak dansku odluku da odobri dovršenje spornog plinovoda Sjeverni tok 2 kojim će se ruski plin dopremati u Europu zaobilazeći Ukrajinu

'To jača Rusiju i slabi Europu', rekao je Zelenski na tiskovnoj konferenciji u Kijevu u društvu NATO-va glavnog tajnika Jensa Stoltenberga.

'Mislili smo da bi se to moglo dogoditi', 'bili smo spremni na to', rekao je, dodajući: 'To nije samo energetsko, nego i geopolitičko pitanje'.