Zbog nereda u zdravstvu Kujundžić odustaje od važnog zakona?

Čak 63 bolnice i 49 domova zdravlja konstanta su hrvatskog zdravstvenog sustava koju nijedan ministar nije niti taknuo premda baš u tome leže rješenja za mnoge probleme, uključujući i financijske, piše u subotu Jutarnji list, ističući da bi ministar zdravstva Milan Kujundžić, zbog nereda u sustavu, mogao odustati od Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Umjesto "velikog spremanja" uglavnom se traži više novca, privatizacija se financira javnim sredstvima, a sve to čini sustav manje dostupnim i nekvalitetnijim. No to se ministri, uključujući i aktualnog Milana Kujundžića, ne usude taknuti, što u konačnici vodi u potop poglavito primarnu zdravstvenu zaštitu koja je novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti dodatno "eutanazirana".

Stoga ne čudi da većina lokalnih samouprava trenutno "ne zna što bi" jer je 30. lipnja krajnji rok provedbe zakona pa se analizira postojeće stanje i pokušava "smanjiti šteta", navodi dnevnik.