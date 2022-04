Završila probna matura: Učenici su je pisali mjesec dana, a ove godine po prvi put uključeni su i treći razredi

Ispiti probne mature završili su u petak, ove su ih godine osim maturanata prvi put pisali i učenici trećih razreda, kako bi se pripremili za maturu 2023. kada će se iz hrvatskoga jezika pisati jedinstveni ispit, a esej ponovno nakon tri godine biti uvjet prolaznosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) odluku o provedbi probne mature donijeli su svjesni činjenice da će ovogodišnji maturanti biti u nepovoljnijoj poziciji u odnosu na prethodne generacije, s obzirom na to da su u protekle dvije godine u doba pandemije u velikoj mjeri bili na online nastavi, ali i zbog potresa koji su pogodili Zagreb i Banovinu, rekao je za Hinu ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović.

Ispiti su održani od 15. ožujka do 15. travnja za učenike gimnazijskih te četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih programa, a svaka je škola mogla odabrati termin pisanja ispita.

Učenici su ispite iz obaveznih predmeta hrvatskog, matematike, engleskog i njemačkog jezika dobili u tiskanom obliku, zapakirane, kao što će to biti i na redovitoj maturi u lipnju, objašnjava Filipović.

Filipović: Rezultati probne mature sekundarni

"Rezultat nam je na generalnoj razini sekundarne naravi. Primarno nam je bilo da učenici pojedinačno steknu uvid u svoje kompetencije i mogućnosti, dva i pol mjeseca prije redovite mature te je u tom pogledu sam rezultat ispita važniji na pojedinačnoj razini za svakog učenika, a manje važan na generalnoj razini za Nacionalni centar", kaže ravnatelj.

Riječ je o ispitima niskog rizika, s obzirom na to da su se mogli pisati u razdoblju od mjesec dana, pa su učenici, iz znatiželje mogli doći do pitanja ili čak do odgovora te je rezultate probne mature "teško vrednovati kao nekakve relevantne pokazatelje".