Maras: Plenković vam šalje poruku - sa 67 godina možete direktno na groblje

Samo nekoliko dana prije nego što će izmijeniti svoja pravila rada u Saboru su zastupnici iskoristili priliku da ujutro zatraže stanke, što će ubuduće moći učiniti samo prvi dan rada u tjednu

Govoreći nakon stanke Mostov Božo Petrov podsjetio je kako je ta stranka prije gotovo godinu dana predala u saborsku proceduru izmjene izbornog zakona. 'Most je tim zakonom predložio povećanje broja preferencijalnih glasova, da na izborima za Sabor imamo tri preferencijalna glasa. Glavni cilj je demokratizacija izbornog procesa i želimo da birači mogu imenom i prezimenom izabrati veći broj zastupnika za koje misle da će najbolje zastupati njihove interese', rekao je Petrov.

O aktualno-političkoj situaciji htjeli su govoriti Most i HDZ, dok je SDP zatražio stanku o promjeni tarifne naplate električne energije.

'Zastupnici se trenutno vode logikom političkog oportunizma, slijede slijepo volju vodstva jer im samo to omogućuje fotelje i sinekure. Zastupnike želimo približiti građanima i učiniti ih odgovornim', dodao je.

Zbog poskupljenja struje stanku je zatražio SDP-ov Gordan Maras. 'Danas upozoravamo na dva problema koji pokazuju da su za Plenkovića građani samo brojke. Jedna stvar je ta da je HEP, odnosno HERA spustila granicu ulaska u crveni tarifni model. To će rezultirati većim računima za one koji se griju na struju i to tisuću kuna većim računima, a bez ikakve obavijesti. Plenkoviću je važnije tko će biti direktor u HEP-u nego hoće li naše obitelji imati veće cijene', kazao je Maras.

Kritizirao je i zbog najavljene mirovinske reforme. 'Ništa nisu radili godinu i pol i prva reforma je ona koja će pogoditi stotine tisuća naših sugrađana i koja govori da će se u mirovinu ići sa 67 godina te da će se povećati penalizacija prijevremenog odlaska u mirovinu. Poruka koju Plenković šalje sugrađanima je - radite do kraja, ne zanima me kako ćete živjeti od vaše niske mirovine, a što se mene tiče, možete sa 67 godina otići direktno na groblje. Nemoj slušati, Andrej, ono što ti govori Bruxelles, slušaj svoje sugrađane, oni su 100 puta važniji nego briselski činovnici', kazao je Maras.