Zastupnica Mosta u Saboru progovorila o najgorih 30 minuta provedenih na Hitnoj pomoći

Zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić (MOST) je u vrlo emotivnoj replici ministru zdravstva Milanu Kujundžiću tijekom rasprave o opozivu ministra kazala da je na Hitnoj pomoći nedavno završila zbog spontanog pobačaja i da su uvjeti koji su je dočekali "na razini 15. stoljeća"

'Svezali su mi ruke i noge i započeli proces kiretaže na živo bez anestezije. Strugali su mi maternicu bez anestezije. To je bilo mojih 30 najmučnijih minuta u mom životu. To je 30 minuta ponižavanja svake žene od tisuća žena koje su potpisale peticiju. Namjeravate li ovo promijeniti i kada', pitala je Ninčević Lesandrić ministra te dodala da ne želi da se to i jednoj ženi ponovi.