Zašto se srušio avion u Moskvi? Pilot: Nema vraćanja na pistu osim u jednom slučaju...

Četrdeset i jedan putnik poginuo je prilikom prinudnog slijetanja ruskog zrakoplova na aerodrom u Moskvi. Kapetan Denis Evdokimov, koji je upravljao njime, kako prenosi RT, kazao je kako je bio prisiljen prizemljiti zrakoplov s punim tankovima, što je vjerojatno dovelo do požara. Kazao je da se prije nego što su morali prisilno sletjeti vidio jarki bljesak i čuo prasak, a u tom trenutku prekinula se i komunikacija s kontrolom leta i to zbog udara munje. Kapetan Stjepan Bedić, pilot na Boeingu 737, za tportal je komentirao je li slijetanje s punim tankovima problematično i koliko udari munje predstavljaju probleme pri letu

Ruski zrakoplov Suhoj Superjet-100 pri slijetanju je nekoliko puta udario u pistu, a pri tome je očito došlo do oštećenja tankova s gorivom. Kapetan Evdokimov nije objasnio zašto je slijetanje bilo toliko teško, kazavši samo da je 'do požara došlo nakon slijetanja'. Također je kazao da su pri slijetanju poštivali sva pravila i da je brzina zrakoplova bila 'normalna'. Međutim, do problema je možda došlo zbog težine zrakoplova, s obzirom na to da su tankovi bili puni goriva.