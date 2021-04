Zaredale se nesreće: 'Nepropisno parkirana vozila spasila su živote u Dubravi'

Je li neprilagođena brzina glavni krivac za nedavne teške prometne nesreće na hrvatskim cestama? Koji su najčešći prekršaji, koje su najčešće kazne? Hoće li policija pojačati nadzor prometa? O tome su 'U mreži Prvog' govorili voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a Josip Mataija te dugogodišnji urednik Autokluba, glavni urednik portala Startnews Igor Stažić

Stravična nesreća u Dubravi specifična je po tome da je vozač star 67 godina divljao po cesti. 'On je uoči ove nesreće i naleta na parkirana vozila izazvao drugu prometnu nesreću. Na sreću, jedan je pješak zadobio lakše ozljede, bilo je tu puno sreće u nesreći. Protiv vozača ide kaznena prijava za obijesnu vožnju, predviđena je kazna do tri godine zatvora. Definitivno se radilo o velikoj brzini, tamo je ograničenje 50 km/h, a brzina je sigurno bila dvostruko veća. Točna brzina se još utvrđuje', dodaje Mataija.

Igor Stažić dodaje da su za običnog vozača kazne velike, a za one koji imaju novac nisu velike. 'Zato vam se događa da si obijesni vozači koji dolaze iz elitističkih krugova zapravo dozvoljavaju i veće vragolije na cestama. Nemate socijalnu dimenziju u Hrvatskoj, kao primjerice drugdje. Imate primjer švicarskog bogataša Botterija koji je prije nekoliko godina vozio naseljem 23 kilometra iznad dopuštene brzine i za to je bio kažnjen s 223 tisuće eura, time je srušio rekord predsjednika Nokije u Finskoj', rekao je.

Josip Mataija odgovorio je i na pitanje kakvu novčanu kaznu može dobiti nesavjesni vozač iz Dubrave. 'To je kazneno djelo za do tri godine zatvora. Vidjet ćemo što će ili neće morati platiti, ali ide se na kaznenu prijavu. Također, za vožnju 50 km/h iznad ograničenja predviđena je novčana kazna od 10 do 20 tisuća kuna, a ako to ponovi, onda oduzimanje vozačke dozvole šest mjeseci', poručio je.

Vozače se stavlja u prvi plan, ali kod prometnih nezgoda odgovornost je podijeljena.

'Ne govoriti o lošim cestama, lošoj signalizaciji, tome da nam je vozni park star 13 godina. Porezna i carinska politika nam je takva da stimulira uvoz automobila i starijih od 15 godina. To je apsolutna katastrofa koja utječe i na sigurnost u prometu. Mi praktično postajemo smetlište Europe', dodaje Stažić.