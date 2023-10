Zajednica utemeljitelja HDZ-a: Penava ne razumije pojam domoljublja

"Pa ako Penava misli da je na „razini zadatka“, a tako su ga predstavili oni koji su ga postavili na čelo „Domovinskog pokreta“, bilo bi dobro da kaže tko mu daje zadatke i s kojim ih ciljem on izvršava", navodi se.

Podsjećaju kako je s razlogom hrvatska Vlada predložila uvođenje državnog blagdana naziva „Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata” i „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje”.

"Penava je u rujnu 2022., nakon što je utvrđeno da je održavao na životu stranku koja je nosila njegovo ime iako je već bio „izabran“ za predsjednika Domovinskog pokreta zahvaljujući tome iz državnog proračuna dobio 240.000 kuna više, na pitanje je li to domoljubno odgovorio: "Domoljublje je jako širok i relativan pojam.“ Ipak, nismo očekivali da će taj pojam, kojeg očito ne razumije, rastegnuti do neslućenih granica kao što je to napravio svojim porukama - uoči dana kada cijela Hrvatska odaje počast, poštovanje i pijetet prema svim žrtvama velikosrpskih koljača u našem gradu", navodi se u priopćenju za javnost.