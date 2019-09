Zagrepčani na Bundeku podižu spomenik Mahatmi Gandhiju

Grad Zagreb će podići spomenik Mahatmi Gandhiju na jezeru Bundek, odlučili su to u četvrtak većinom glasova zastupnici na sjednici zagrebačke Gradske skupštine

Na spomeniku i Gandhijev citat: There is no way to peace, peace is the way

Na spomeniku će biti urezan Gandhijev citat "There is no way to peace, peace is the way" (Ne postoji put ka miru, mir je put).

S obzirom da se ove godine obilježava 150. obljetnica rođenja svjetske ikone mira i nenasilja Mohandasa Karamchanda Gandhija, poznatijeg kao Mahatma Gandhi, podizanje spomenika na jezeru Bundek uklopit će se u brojne aktivnosti dljem svijeta koje se odvijaju njemu u čast, stoji u obrazloženju odluke.

Veleposlanstvo Indije u Hrvatskoj financirat će postavljanje spomenika, a uređenje okoliša financirat će se iz zagrebačkog proračuna.

Mahatma Gandhi indijski je vođa koji se izborio za nezavisnost Indije putem nenasilne revolucije. Mahatma Gandhi ('mahatma' na indijskom znači 'dobra duša'), rođen je u današnjoj državi Gujarat 2. listopada 1869., a bio je istaknuti humanista, političar, socijalni aktivist i lider pokreta za neovisnost Indije.