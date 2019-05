Zagrebačka županija: 6,8 milijuna kuna potpora za razvoj poduzetništva

Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj vrijedan 6,8 milijuna kuna za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje poduzetništva u 2019., izvijestili su u srijedu iz Županije napominjući da je natječaj otvoren do 3. lipnja

Subvencije će se dodjeljivati za početak poslovanja poduzetnika, dok će se kapitalne pomoći dodjeljivati za povećanje konkurentnosti za proizvodne i za neproizvodne djelatnosti. Maksimalni iznosi bespovratnih potpora, ovisno o mjeri za koju se korisnik prijavljuje, kreću se od 15.000 do 100.000 kuna.

Na natječaj se mogu prijaviti trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti te subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva sa sjedištem na području županije, a koji prijavljuju projekte koji se provode tijekom ove godine na području županije.

'Naši poduzetnici ostvaruju sjajne rezultate zahvaljujući kojima i županijski proračun iz godinu u godinu raste', kazao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. To omogućuje, kako je rekao, da se grade škole, dvorane, ceste te dodatno razvijaju poduzetničke zone.

'S obzirom da su mali i srednji poduzetnici pokretači gospodarstva, svake godine osmišljavamo mjere kojima im želimo pomoći u poslovanju. Prošle godine Županijsku potporu za razvoj poduzetništva ostvarilo je 226 poduzetnika, a vjerujem da će ta brojka ove godine dodatno rasti', istaknuo je Kožić.

Prema posljednjim podacima Fine iz 2017., Zagrebačka županija prema ostvarenim prihodima kod poduzetnika u iznosu od 49,9 milijardi kuna nalazi na drugom mjestu, odmah iza grada Zagreba.

Također, na drugom je mjestu u Hrvatskoj po neto dobiti poduzetnika i neto dobiti po zaposlenom. Ukupan iznos dobiti koji su ostvarili županijski poduzetnici iznosi 2,23 milijarde kuna, a s dobiti posluje njih 73,8 posto.

Pozitivni gospodarski pokazatelji odrazili su se i na rast zaposlenosti u Zagrebačkoj županiji. U razdoblju od 2011. do 2016. ona je rasla za 10,3 posto, što je najveći rast zaposlenosti od svih županija. Trend rasta nastavljen je i od 2017. do danas i to sa 74 na 81 tisuću zaposlenih.