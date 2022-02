Zagreb odustao od proširenja poduzetničkog inkubatora vrijednog 167,5 milijuna kuna, a polovica je novca trebala doći iz fondova EU-a

Grad Zagreb odustao je od proširenja poduzetničkog inkubatora Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER) smještenog u dvanaestom paviljonu Velesajma. Razlog za odustajanje od projekta vrijednog 167,5 milijuna kuna, za koji je potpisan ugovor, od čega je 88,6 milijuna kuna trebalo doći iz fondova EU-a, poskupljenje je građevinskih radova i dodatni troškovi preseljenja korisnika za trajanja izvođenja radova

Još krajem kolovoza činilo se to kao dobra priča jer je tada Frane Šesnić , direktor poduzetničkog inkubatora Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER), u medijima najavio ono što je zapravo trebala biti realizacija ugovora potpisanog zadnjeg dana svibnja 2021. o proširenju prostorija, jer je došlo do ispunjenja kapaciteta na prvom katu Paviljona 12 na Zagrebačkom velesajmu.

U sklopu radova bila je predviđena obnova ovojnice zgrade, a na krov površine 7000 kvadratnih metara trebalo je postaviti solarne ćelije. Sve je trebalo biti završeno u trećem kvartalu 2023. A onda je došla jesen, uz grubo otriježnjene. Inflacija, nove cijene građevinskog materijala, radova i energenata koje lete u nebo te činjenica da u gradskoj kasi baš i nema novca, a trebalo je i skrojiti proračun za 2022.

Kako se navodi u dokumentu, o kojem će idućeg tjedna raspravljati Skupština Grada Zagreba, kada je 'Grad uzeo u obzir troškove zakupa i režija cijelog prostora Paviljona 12 te dodatne troškove zakupa i režija za premještaj svih zaposlenika ZICER-a za trajanja izvođenja radova, kao i činjenicu da je na tržištu došlo do znatnog povećanja cijena radova, stvarni iznos troškova koje bi Grad Zagreb trebao pokriti procjenjuje se na oko 111 milijuna kuna'. S obzirom na navedeno, Grad je odustao od projekta, bez ikakvih penala i vraćanja sredstava jer ih nije ni konzumirao, a ZICER je ostao na postojećih 7313 kvadratnih metara koje će Grad do kraja 2023. plaćati mjesečno 34 tisuće eura (4,65 eur/m2) te nakon toga pa do kraja zakupa 38 tisuća eura (5,22 eur/m2).