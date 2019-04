Za vrtiće i vatrogasne domove - 106,2 milijuna kuna

Ugovori za 10 vrtića i šest vatrogasnih domova vrijednih 106,2 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja potpisani su u ponedjeljak u Zagrebu u nazočnosti potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića

Ugovor za dječje vrtiće vrijedan je 60 milijuna kuna, a za vatrogasne domove 46,2 milijuna kuna, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede. Ugovore je u ime Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisala ravnateljica Matilda Copić s osnivačima tih ustanova čiji su projekti zadovoljili uvjete na natječaju tipa operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu Programa ruralnog razvoja RH.

"Danas smo došli do brojke od 200 ugovora za dječje vrtiće u ruralnim sredinama. Ti će vrtići biti izgrađeni, opremljeni ili rekonstruirani s više od milijardu kuna ulaganja iz Programa ruralnog razvoja RH. To znači da će djeca iz manjih mjesta dobiti jednake, ako ne i bolje uvjete od vršnjaka iz velikih gradova. Želimo radno aktivnu i mlađu populaciju privući u ruralne sredine, a izgradnja dječjih vrtića i ostalih sadržaja koji život čine lakšim, ugodnijim i privlačnijim samo je prvi korak do ostvarenja tih ideja", izjavio je Tolušić.