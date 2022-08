Sljedeća dva vikenda ponovno se zbog radova zatvara jedna od ključnih zagrebačkih prometnica

Zbog izvođenja radova varenja spoja prijelaznih naprava i betoniranja zagrebački Most slobode, od petka u 20 sati do ponedjeljka u četiiri sata ujutro, te od petka 26. kolovoza godine od 20 sati do ponedjeljka 29. kolovoza 2022. do četiri sata bit će zatvoren za sav promet

U navedenom vremenu odvijati će se i radovi revitalizacije vrelovodne mreže na Aveniji Venćeslava Holjevca sjeverno od raskrižja sa Avenijom Dubrovnik te će se za sav promet zatvoriti istočni kolnik (od petka 19. 08. 2022. godine od 20 sati do ponedjeljka 22. 08. 2022. godine do četiri sata), odnosno zapadni kolnik (od petka 26. 08. 2022. godine od 20 sati do ponedjeljka 29. 08. 2022. godine do četiri sata) na dijelu od Av. Dubrovnik do ulice Julija Knifera.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Avenija M. Držića - Most mladosti - Avenija Dubrovnik - Avenija V. Holjevca i obratno. Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Savska cesta - Jadranski most - Avenija Dubrovnik - Avenija V. Holjevca i obratno. Prilikom predmetnih radova bit će omogućeno kretanje pješaka i biciklista na zapadnoj strani mosta.