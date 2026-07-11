Za Roditelje njegovatelje stigao prijekopotreban program: 'Odmorite, zaslužili ste'

Projekt "Odmorite, zaslužili ste!", kojim se roditeljima njegovateljima i njegovateljima potrebitih članova obitelji omogućuje predah od skrbničke uloge i dio vremena posvete i sebi, predstavljen je u petak u Zagrebu u organizaciji Centra za rehabilitaciju Stančić.
Projekt traje nešto manje od godinu i pol, završava u kolovozu, sufinanciran je s nešto manje od 145.000 eura, a provodi se u istočnom dijelu Zagrebačke županije. Ciljana skupina je 20 korisnika, odnosno 14 osoba sa statusom roditelja njegovatelja i šest osoba sa statusom njegovatelja. U 2025. u Hrvatskoj je bilo 6067 roditelja njegovatelja i 942 njegovatelja.
Ravnateljica Centra za rehabilitaciju Stančić Sanjica Grbavac istaknula je da se projektom daje podrška primjerenoj skrbi korisnika o članovima svoje obitelji, kako bi oni istodobno našli načina da dio vremena posvete i sebi.
Njegovateljima se omogućilo slobodno vrijeme u kojem se mogu baviti nekim svojim aktivnostima, dok mi istodobno brinemo o članovima njihovih obitelji, dodala je.
Zanemarivanje vlastitih potreba
Ljudi s vremenom ostanu usamljeni u toj ulozi, zanemarujući vlastite i potrebe ostalih članova obitelji i projekt se pokazao kao važan za cijelu obitelj i kao prevencija institucionalizacije jer je u interesu cijelog sustava da te osobe ne budu smještene u institucijama, istaknula je.
Ravnateljica Uprave za obitelj Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Tanja Žaja rekla je da sustav snažno podupire i razumije potrebe roditelja njegovatelja koji ulažu iznimne napore u svakodnevnoj skrbi o svojoj djeci i bližnjima.
Svjesni smo da ta skrb traje 24 sata dnevno i upravo takvom jednom inovativnom uslugom pokušavamo im olakšati njihovu skrb i status. Jedna smo od rijetkih europskih država koje imaju status roditelja njegovatelja kojima smo omogućili da djeca s teškoćama, ali i osobe s invaliditetom što duže ostanu u svom domu, dodala je. Predstavnica Europskog udruženja pružatelja usluga za osobe s invaliditetom (EASPD) Ivana Davidovska rekla je kako pružaju više od 35.000 usluga u više od 50 zemalja, promiču ljudska prava i jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom kroz visokokvalitetnu podršku.
Odmor od skrbi pruža planiranu ili hitnu privremenu podršku potrebitim osobama omogućujući njihovim neformalnim njegovateljima predah od skrbničkih obaveza uz osiguranje kontinuiteta kvalitete skrbi, rekla je Davidovska. Korisnica usluge Slavica Bilešić čiji je suprug invalid rekla je kako joj je jako dobro došao taj hvale vrijedan projekt da se može na nekoga osloniti kako bi mogla obaviti i nešto za sebe.
Potrebna nam je pomoć ako se slučajno razbolimo da možemo od nekoga tražiti pomoć. Dodala je da je u njezinom konkretnom slučaju dolazila njegovateljica koja je predano brinula o njezinom suprugu dok je ona sama išla na terapiju.