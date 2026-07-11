Za Roditelje njegovatelje stigao prijekopotreban program: 'Odmorite, zaslužili ste'

Projekt "Odmorite, zaslužili ste!", kojim se roditeljima njegovateljima i njegovateljima potrebitih članova obitelji omogućuje predah od skrbničke uloge i dio vremena posvete i sebi, predstavljen je u petak u Zagrebu u organizaciji Centra za rehabilitaciju Stančić.

Projekt traje nešto manje od godinu i pol, završava u kolovozu, sufinanciran je s nešto manje od 145.000 eura, a provodi se u istočnom dijelu Zagrebačke županije. Ciljana skupina je 20 korisnika, odnosno 14 osoba sa statusom roditelja njegovatelja i šest osoba sa statusom njegovatelja. U 2025. u Hrvatskoj je bilo 6067 roditelja njegovatelja i 942 njegovatelja. Ravnateljica Centra za rehabilitaciju Stančić Sanjica Grbavac istaknula je da se projektom daje podrška primjerenoj skrbi korisnika o članovima svoje obitelji, kako bi oni istodobno našli načina da dio vremena posvete i sebi. Njegovateljima se omogućilo slobodno vrijeme u kojem se mogu baviti nekim svojim aktivnostima, dok mi istodobno brinemo o članovima njihovih obitelji, dodala je.

Zanemarivanje vlastitih potreba Ljudi s vremenom ostanu usamljeni u toj ulozi, zanemarujući vlastite i potrebe ostalih članova obitelji i projekt se pokazao kao važan za cijelu obitelj i kao prevencija institucionalizacije jer je u interesu cijelog sustava da te osobe ne budu smještene u institucijama, istaknula je. Ravnateljica Uprave za obitelj Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Tanja Žaja rekla je da sustav snažno podupire i razumije potrebe roditelja njegovatelja koji ulažu iznimne napore u svakodnevnoj skrbi o svojoj djeci i bližnjima. Svjesni smo da ta skrb traje 24 sata dnevno i upravo takvom jednom inovativnom uslugom pokušavamo im olakšati njihovu skrb i status. Jedna smo od rijetkih europskih država koje imaju status roditelja njegovatelja kojima smo omogućili da djeca s teškoćama, ali i osobe s invaliditetom što duže ostanu u svom domu, dodala je. Predstavnica Europskog udruženja pružatelja usluga za osobe s invaliditetom (EASPD) Ivana Davidovska rekla je kako pružaju više od 35.000 usluga u više od 50 zemalja, promiču ljudska prava i jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom kroz visokokvalitetnu podršku.