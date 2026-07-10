Vojni analitičar Ogorec o nabavci velikih transportnih zrakoplova: 'Trebaju nam, ali ...'

'Projekt predviđa nabavu velikih transportnih zrakoplova u kojem Hrvatska do 2030. neće imati nikakvih obveza, nikakav trošak, a nakon te godine moramo definirati kako ćemo sudjelovati', rekao je tada ministar obrane.

No, predsjednik je samo par dana kasnije poručio da Oružanim snagama takvi zrakoplovi nisu potrebni iako je prije samita u Ankari podržao taj projekt. Dodao je kako bi zrakoplove takvog kapaciteta Hrvatska koristila vrlo rijetko. Iz MORH-a su se potom oglasili istaknuvši kako je potpisano tek pismo namjere koje nije obvezujuće, već Hrvatskoj daje mogućnost sudjelovati u radu stručne skupine.

Vojni analitičar Marinko Ogorec za N1 pojasnio je o kakvim je zrakoplovima zapravo riječ. Istaknuo je kako su to veliki transportni zrakoplovi koji na velike udaljenosti mogu ponijeti velike količine tereta ili velik broj vojnika.

'Mi smo imali dva vojna transportna zrakoplova koja smo dali Ukrajini, tako da nam takvi zrakoplovi trebaju', rekao je Ogorec, ali i dodao kako nije siguran trebaju li oni baš biti toliko veliki kakav je Airbus A400M.

Zrakoplovi koje Ogorec spominje bili su Antonov An-32B i Vlada ih je Ukrajini donirala 2023. i 2024., a bili su jedini koje su hrvatske Oružane snage imale.

Što se tiče sukoba na relaciji Banski dvori - Pantovčak, Ogorec ističe kako se raspravlja o nečemu što je tek ideja i o čemu još ništa nije odlučeno, a i upitno je hoće li od toga biti išta.

'Naše sudjelovanje u ovom projektu stvaranja eskadrile zasad je samo ideja koja ne mora biti loša, ali ćemo o njoj moći više reći kada bude razrađena. Ovako, ničeg konkretnog još nema i praktički nemamo čemu raspravljati', ističe.

No, naglašava kako su Oružanim snagama potrebni transportni zrakoplovi.

'Možda neke srednje razine, srednjih gabarita', rekao je Ogorec za N1 te dodao kako se za transport trenutačno koriste helikopteri, ali oni ne mogu nadomjestiti zrakoplove.