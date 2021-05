Za desetak dana u ljekarne stiže brzi kućni test za koronu, evo koliko će koštati

U Hrvatskoj se priprema veliko otvaranje uoči turističke sezone. Nakon najavljenih kontroliranih okupljanja, u ljekarne uskoro stižu brzi testovi za osobnu upotrebu

HALMED je danas zaprimio obavijest o stavljanju na tržište testova za "samotestiranje" koji su odobreni na razini Europske unije.

"To su medicinski proizvodi koji su namijenjeni za samostalno korištenje od strane laika, budući da ih koriste osobe koje nisu profesionalci u postupku provjere ovih testova bilo je potrebno dokazati da su oni pouzdani i dovoljno, jednostavni i da ih građani mogu koristiti na siguran način", kazala je glasnogovornica HALMED-a Maja Bašić.

Test će se moći kupiti u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama, cijena ispod 100 kuna.

"Ja sam isto saznala tu vijest danas i moram reći da me jako veseli, jer nas pacijenti stalno ispituju. Oni čuju da su takvi testovi dostupni i vani i u običnim trgovinama, tako da me stvarno veseli da ćemo i mi to konačno moći ponuditi", kaže magistra farmacije Marina Marušić Fojs.