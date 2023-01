Vučić opet dramatičan: Ucjenjuju nas, prijete sankcijama i izolacijom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svom novom, danima najavljivanom obraćanju javnosti na temu odnosa s Kosovom - neposredno nakon razgovora na temu s predstavnicima SAD-a, Europske unije, Njemačke, Francuske i Italije - u tradicionalno dramatičnom tonu najavio je 'jako tešku godinu', te otkrio s čime su ga suočili predstavnici međunarodne zajednice. Ukratko, sa zaustavljanjem pristupanja Europskoj uniji, ukidanjem bezviznog režima te ekonomskim sankcijama povlačenjem stranih investicija ukoliko ne prihvati njihov plan za Kosovo

On to još uvijek nije učinio, no čini se da je barem zasad pristao na sve zahtjeve osim jednoga - članstvo Kosova u Ujedinjenim narodima.

Da bi Vučićevo obraćanje poprimilo uobičajeni bizarni karakter pobrinuo se na samom kraju kada je objavio da je, pored nalazišta s rezervama od 500 tona, pronađen još jedan izvor zlata koji spada 'među stotinu najvećih na svijetu'. Samu lokaciju nije želio otkriti jer, kaže, osim njega poznata je još samo jednoj osobi.

'Dogovorili smo taktičke poteze i tko će što preuzeti na sebe, ali čuvat ćemo Srbiju. Ako na izbor imamo s jedne strane izolaciju i sankcija, a nema gorih sankcija od povlačenja investicija, što mi je tri puta rečeno u lice, a s druge strane prihvaćanje sporazuma i ulazak Kosova u UN, ja sam za kompromis ukoliko je on moguć', rekao je Vučić.