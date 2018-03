Vučić: Razmatram mogućnost da na Kosovo pošaljem vojsku

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u intervjuu za televiziju Prva nije otklonio mogućnost da na Kosovo pošalje vojsku ako se incidenti poput hapšenja srpskog dužnosnika Marka Đurića nastave događati u budućnosti.

Eskalaciju su neki mediji prikazali kako uvertiru u rat.

Odgovarajući na pitanje o mogućoj upotrebi sile na Kosovu Vučić je kazao da ne vidim što je tu sporno.

'Podrazumijeva se da to razmatram, ali nisam donio tu odluku. Da jesam, to je nešto što ne bilo moglo da se krije. A da li sam razmatrao? Naravno da jesam. Svaki put kada imate takvu neku situaciju morate i to da razmotrite. Ipak, izabrao sam mir i uvijek ću tako ako ne bude došlo do toga da nemamo druge', rekao je Vučić, prenosi B92.