Vučić putuje u New York, u utorak s Pompeom o Kosovu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u utorak će otputovati u New York i sastati se s američkim državnim tajnikom Mikeom Pompeom, objavili su u ponedjeljak beogradski elektronički mediji, navodeći Kosovo kao ključnu temu razgovora

Radio-televizija Srbije (RTS) najavljuje susret Vučića i Pompea, pozivajući se na priopćenje State Departmenta, dok list Blic piše da će Vučić već danas otputovati u New York, te da će se s Pompeom sastati u utorak na ručku koji će prirediti američki državni tajnik. Premda na službenoj internet stranici predsjednika Srbije u ponedjeljak do ranog popodneva nije objavljena najava da Vučić putuje u New York niti susret s američkim državnim tajnikom, neslužbene su najave da će glavna tema razgovora Vučić-Pompeo biti situacija na Kosovu.