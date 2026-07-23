Vruće na pulskom Gradskom vijeću: Grbin priznao kašnjenje Stoje, radovi do sredine studenog

Odgovarajući na pitanje vijećnika Marina Giljanovića o tome razmatra li Grad uvođenje besplatnog javnog prijevoza za osobe s invaliditetom, s obzirom na to da pravo na besplatan prijevoz već ostvaruju učenici i umirovljenici, gradonačelnik je potvrdio kako je Grad zaprimio takvu inicijativu te da će se ona razmotriti u suradnji s trgovačkim društvom Pulapromet d.o.o.

"To su činjenice, po novom aneks ugovoru radovi bi trebali biti gotovi do sredine studenoga i to je u ovom trenutku sve što vam mogu reći", kazao je Grbin.

"Postoji spremnost da se ova mjera uvede ako se utvrdi da za njezinu provedbu ne postoje financijske ili druge prepreke", rekao je te dodao kako ovakve mjere zahtijevaju odgovarajuće proračunsko planiranje.

No, ako budu ispunjeni svi potrebni uvjeti, njihovo uvođenje razmatrat će se u okviru proračuna za iduću godinu, odnosno kroz odgovarajući rebalans proračuna, kazao je Grbin.

Direktorica Kaštijuna d.o.o. Anja Ademi podnijela je na sjednici izvješće o radu za 2025. godinu, istaknuvši kako su sve analize i monitoring pokazali potpunu usklađenost poslovanja s propisanim vrijednostima te su u tom kontekstu, unatoč izazovima s biootpadom, najavljena tehnička unaprjeđenja i investicije radi smanjenja neugodnih mirisa. Osim toga, navela je kako je društvo zabilježilo gubitak u poslovanju od 635 tisuća eura.

Osvrnuvši se na informaciju da su prema godišnjem izvješću o rezultatima praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji za praćenje kvalitete zraka na lokaciji županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun sve analize o kvaliteti zraka i otpadnih voda potpuno usklađene sa zakonom propisanim vrijednostima, vijećnica Možemo! Dušica Radojčić rekla je kako je izvještaj o radu Kaštijuna formalno uredan, ali istodobno otvara više pitanja nego što daje odgovora.

"Nepojmljivo je da se toliko malo pozornosti u izvještaju posvećuje problemu neugodnih mirisa koje guši lokalno stanovništvo", naglasila je Radojčić.

Vijećnica Dragica Pršo ustvrdila je kako se u to da je kvaliteta zraka prve kategorije ne može uvjeriti građane koji žive u blizini Kaštijuna, a koji se svakodnevno suočavaju s problemom smrada.

