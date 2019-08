Vozači pažnja: Na tri lokacije kreće se s radovima, evo kako ih izbjeći

Iako se približava početak školske godine, na zagrebačkim prometnicama i dalje se radi punom parom. Iz Grada su vozače upozorili na privremenu regulaciju prometa i to na tri lokacije

Za potrebe izvođenja radova uređenja kolnika Ulica Savezne Republike Njemačke (zapadni kolnik) na dijelu od Av. Dubrovnik do Vatikanske ulice od ponedjeljka 26. 08. od 08,30 sati do ponedjeljka 02. 09. do 05,00 sati bit će zatvoren za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Av. Dubrovnik - Sarajevska cesta - Vatikanska - SR Njemačke

Av. Dubrovnik - Av. V. Holjevca - SR Njemačke Radi se i kod Svačićevog trga. Za potrebe izvođenja radova uređenja kolnika Svačićev trg (zapadni dio) i Kumičićeva ulica na dijelu od ulice J. Žerjavića do Mihanovićeve ulice od petka 23. 08. od 09,00 sati do ponedjeljka 26. 08. do 04,00 sata, bit će zatvoreni za sav promet. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: