Vojni analitičar o velikom značaju Patriota za Ukrajinu: 'Odstranit će sve što leti'

Vojni analitičar Ivica Mandić gostovao je u Dnevniku Nove TV, te je, među ostalim, komentirao potencijalni utjecaj moćnih protuzračnih projektila Patriot na rat u Ukrajini

"Svrha posjeta predsjednika Zelenskog je naći izlaznu strategiju iz rata. Hoće li se ona rješavati vojnom pobjedom ili će se rješavati pregovorima? Očigledno je stav Ukrajine, a sad i Sjedinjenih Država, da ne dolaze u obzir nikakvi pregovori jer oni kao takvi idu u korist Rusije. Teme su očigledno na stolu takve da je predsjednik Zelenski ovaj put morao sjesti i otići u Washington iako mu je zemlja u ratu. Tu nije u pitanju samo Patriot, makar je on vrlo značajan jer će ogroman dio zračnog prostora Ukrajine naprosto odstraniti bilo kakve letjelice - zrakoplov, raketa, bespilotna letjelica, bilo što što leti jer je to moćan sustav", rekao je Mandić gostujući u Dnevniku Nove TV.

Pojasnio je Mandić da je u pitanju stvaranje strategije, i to ne samo trenutačne za 2023. godinu, nego izgradnja oružanih snaga i sigurnosnog sustava za budućnost.

Osvrnuo se i na činjenicu da je Moskva dostavu Patriota Ukrajini nazvala "crvenom linijom".

"Uvijek kada je loše stanje na terenu Moskva poduzima informacijske operacije na način da zapadni svijet straši - nuklearnim udarom ili crvenom linijom. Crvene linije, podsjetit ću, prešli smo i u raketiranju mosta Kerč, u ofenzivnim operacijama kod Harkiva, odnosno kod Hersona, gdje je do danas 55 posto prostora oslobođeno. Dosad je na desetine puta prijeđena ta crvena linija. Ona nije ništa nego jedno sredstvo u informacijskom ratu u smislu da se napravi utjecaj na NATO i EU da bi došlo do nejedinstva. To je pucanj praznom puškom, ništa drugo", rekao je Mandić.